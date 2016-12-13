Halep, Suriye Ordusu’nun kontrolüne geçti

Haftalardır Esad rejiminin kuşatması altında bulunan Halep'te son üç mahallenin de büyük ölçüde muhaliflerden alınmasıyla şehrin neredeyse tamamının Suriye Ordusu'nun kontrolüne geçtiği belirtildi.

Ordunun muhaliflerden geri aldığı Şeyh Said Mahallesi’nde gazetecilere konuşan güvenlik komitesinin direktörü Zayid el Salih, geride kalan isyancıların ‘teslim olmak ya da ölmek’ten başka şanslarının bulunmadığını söyledi.

Kentte dar bir alana sıkışan sivillerin kaçamadığı bazı sivillerin ordu güçlerince öldürüldüğü iddia ediliyor. İHH Twitter hesabından "Yaklaşık 2 saat önce Halep'in düşen mahallelerinden birinde 82 erkek 11 kadın ve 16 çocuk kurşuna dizilerek idam edildi" mesajını paylaştı.

Esad rejimini destekleyen insanların ise Halep sokaklarında kutlama yaptıkları ifade edildi.

Al Masdar’ın iddiasına göre, kentteki muhalifler, kritik konumdaki Şeyh Said Mahallesi'nin Suriye ordusunun kontrolü altına girmesinin ardından teslim olmayı kabul etti. Muhalifler ve Suriye ordusu arasında yapılan anlaşmaya göre, kuşatma altındaki muahlifler ve sivillere Halep’in kuzeybatı kırsalındaki Anadan ovasına güvenli geçiş imkanı sağlanacak. Aktivistler, muhalifler ya da siviller tutuklanmayacak.

Esad'dan orduya tebrik

Suriye resmi televizyonu SANA’nın haberine göre, Devlet Başkanı Beşar Esad da Halep zaferinin ardından Suriye ordusunu başarılarından dolayı tebrik etti.

Rejimin en önemli kazanımı

Böylece Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yaklaşık 6 yıldan bu yana devam eden iç savaşta aldığı en önemli zaferin arifesinde olduğu belirtiliyor.

Ancak Suriye'nin geri kalan bölgeleri kısmen IŞİD kontrolü altında. IŞİD milislerinin hafta sonunda antik Palmira kentini yeniden ele geçirdiği bildirilmişti.

'Barış görüşmeleri ikiyüzlülük ve yalanlar nedeniyle suya düşmüştür'

Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault Rusya'nın Suriye görüşmelerine ilişkin takındığı tavrı bir kez daha sert bir dille eleştirdi. AB'den mevkîdaşları ile Brüksel'de bir araya gelen Ayrault, "Rusya ile açık bir dille konuşmak gerekiyor. Çünkü Suriye konusunda yürütülen barış görüşmeleri ikiyüzlülük ve sürekli yalanlar yüzünden suya düşmüştür” diye konuştu.

'Rusya Palmira kentinin düşmesine göz yumdu'

Rus temsilcilerin bir yandan sürekli "görüşme istiyoruz, görüşeceğiz, ateşkes ilan edilecek” dediklerini hatırlatan Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault, öte yandan Rusya'nın savaşı sürdürme azminde olduğunu, böylece Beşar Esad rejimini kurtarmayı ve Halep'in kontrolünü ele geçirmeyi hedeflediğini söyledi. Ayrault, Rusya'nın Suriye'deki diğer tüm hedefleri bu baş hedefe endekslediğini, bu nedenle IŞİD'in Palmira kentini yeniden ele geçirmesine bile göz yumduğunu belirtti.

AB dışişleri bakanları Brüksel'de Suriye'yi konuşuyor

Brüksel'de temaslarda bulunan AB dışişleri bakanları Suriye konusunda bundan sonra izleyecekleri siyasi rotayı belirlemeye çalışıyor. AB ülkelerinin görevlendirdiği AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini cuma akşamı Suriye rejimine bağlı yetkililere karşı alınacak yaptırım önlemlerini açıklamıştı. Avrupa'ya girişlerinin ve mal varlıklarının dondurulacağı rejime bağlı kişilerin listesinin genişletileceği açıklandı.