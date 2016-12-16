Halep savaşı: 50 bin kişinin daha tahliyesi bekleniyor

Halep'teki ateşkes gece de devam etti. Türkiye ve Rusya'nın çabalarıyla varılan anlaşma kapsamında Doğu Halep'teki muhalif savaşçıların ve sivillerin tahliyesine dün başlanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye temsilcisi Staffan de Mistura Halep'te tahminen 40 bini sivil olmak üzere 50 bin kişinin daha tahliye edilmeyi beklediğini söyledi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi sözcüsü Pawel Krzysiek bugün BBC'ye yaptığı açıklamada tahliyelerin devam ettiğini açıkladı.

Dün 3 bin kişi tahliye edilmişti.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump Suriye'de 'güvenli bölge' kurulacağı sözünü yineledi. "Suriye'de olan bitenin çok üzücü olduğunu" söyleyen Trump, güvenli bölgenin bir kısmının Körfez ülkelerinden gelen parayla kurulacağını belirtti.

İngiltere de Suriyelilere temiz su ve gıdayı içeren 25 milyon dolarlık (yaklaşık 90 milyon Türk Lirası) ek yardım yapacağını açıkladı.

Tahliyenin tamamlanmasıyla birlikte, Halep kentinin tamamı yeniden Suriye hükümetinin yönetimine geçmiş olacak.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye'nin müzakere masasına dönüp dönmeyeceğini sorguladı.

"Geriye kalan tek soru, Rusya destekli Suriye rejiminin Cenevre'de yapıcı müzakerelere katılmaya ve halkın katliama uğramasına son vermeye istekli olup olmadığı" ifadelerini kullandı.

Suriye ve Rusya sivilleri hedef aldıkları iddialarını yalanlamıştı.

İlk tahliyelere Perşembe sabah saatlerinde başlandı ancak üzerine açılan ateş nedeniyle konvoy geri dönmek zorunda kaldı.

Bunun üzerine başta Türkiye olmak üzere yürütülen diplomatik görüşmeler sonucunda ateşkes yeniden sağlandı ve tahliyeye devam edildi.

Suriyeli muhalif gruplar, açılan ateşten dolayı İran destekli Şii milis grupları suçladı.

Suriye ordusu, karadan Şii milisler ve Lübnan Hizbullahı, havadan da Rusya'nın desteğiyle Temmuz ayında 2012 yılından bu yana muhaliflerin elinde bulunan Doğu Halep'i kuşatmıştı.

Kasım ayında büyük bir taarruza başlayan Suriye ordusu, bu hafta içerisinde kentin yüzde 98'ini ele geçirmiş ve kuşatılan bölgelere yönelik insani kaygılar artmıştı. Bu nedenle Türkiye ve Rusya bölgede kalanların tahliyesi için bir plan üzerine çalışmaya başlamıştı.

Varılan anlaşma kapsamında, tahliyelerin 20 otobüslük konvoyların halinde yapılması ve birkaç gün sürmesi öngörülüyor.

Türk yetkililer ve uluslararası yardım kuruluşlarının açıklamalarına göre, tahliyenin üç aşamada yapılması ve ilk etapta hasta ve yaralıların, ikinci etapta korumasız kişilerin, son olarak da savaşçıların çıkarılması planlanıyor.

Tahliye için ilan edilen ateşkesin bozulmaması için konvoylara yol boyunca Rus askerleri eşlik ediyor. Rusya ayrıca konvoyları insansız hava araçları ile havadan takip ediyor.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, resmi sosyal medya hesaplarından yayınladığı video mesajında Halep'te tarih yazıldığını söyledi.

Esad dün, "Halep, direniş gösteren Haleplilerin, cesur Suriye ordusunun ve hem Halep'in hem ülkesinin yanında duran tüm Suriyelilerindir. Tüm bu yaşananlar tarihi nitelik taşıyor" dedi.

Halep, 2012 yılından bu yana batısı Suriye hükümetinin, doğusu ise silahlı muhalif grupların elinde olmak üzere kabaca ikiye bölünmüş durumdaydı.

Halep'in doğusundaki geri kalan muhalif grupların çekilmesiyle, Esad yönetimi iç savaşın başlamasından bu yana muharabe alanında en büyük zaferini elde edecek.