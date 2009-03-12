Halep-Mersin tren hattı hizmete girdi

Suriye ile ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla Halep-Mersin arasında yolcu taşıyacak olan tren seferlerine başladı



Suriye ile karşılıklı gelişen ilişkiler çerçevesinde, turizm ve sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla Halep-Mersin arasında yolcu taşıyacak olan tren seferlerine başladı. Tren Adana Garı'nda bando ve folklor ekiplerinin gösterileriyle karşılandı.



Trenin sefere başlaması nedeniyle Halep'te düzenlenen törene, Suriye'nin Ulaştırma Bakanı Süleyman Yarub Bedir, Halep Valisi Tamer Hacce ve Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Ali Kemal Aydın ile diğer Suriyeli yetkililer katıldı. Burada yapılan törenin ardından Halep Vali Yardımcısı Abdulkadir Cezmati Suriye Demiryolları (CFS) Genel Müdürü George El-Mukabari, Suriye Yatırım Kurumu Müdürü Dr. Ahmet Abdulaziz, Demiryolu İnşası Şirketi Genel Müdürü Necip El-Fares ile Suriyeli gazetecilerden oluşan 49 kişilik Suriyeli heyetin de yer aldığı 270 yolcu kapasiteli, pulman vagonlardan oluşan tren ilk seferine başladı. Bugün saat 18.50'de Adana'ya ulaşan ve Adana Vali Yardımcısı Fikret Deniz ile TCDD Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Çopur tarafından karşılanan ekip, gösteri yapan Büyükşehir Belediyesi Bandosu ile folklor ekibini alkışladı. Trenin seferlerine başlamasından büyük bir mutluluk duyduklarını belirten heyet, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğini söyledi. Vali Yardımcısı Deniz de katılımcılarla ilgilenip, trenin içini gezdi. İlk geziye özel olarak düzenmiş vagonda çiçeklerden yapılmış Türk ve Suriye bayraklarını gören Deniz, mutluluğunu dile getirdi.



Yılda 56 bin yolcunun taşınmasının planlandığı tren, pazartesi ve perşembe günleri, Halep'ten saat 21.00'de, Mersin'den ise salı ve cuma günleri saat 23.00'te hareket edecek. Ortalama 9 saat 20 dakika sürecek yolculuğun ücreti ise Mersin-Halep arasında 18.65 Euro, Halep-Mersin arası 15.85 Euro olacak.



