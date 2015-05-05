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Kültür-Sanat

Haldun Taner panelle anılacak

Haldun Taner’in eğitmen ve tiyatrocu nitelikleri, dünya tiyatrosundaki yeri, edebi serüveni ve hayatı ayrıntılı olarak ele alınacak

05 Mayıs 2015 14:01

Hikâyeci ve oyun yazarı, epik tiyatronun ve kabare tiyatrosunun öncüsü Haldun Taner, doğumunun 100. yılında, İstanbul Tiyatro Festivali ve Yapı Kredi Yayınları işbirliğiyle bugün saat 19.00’da Salon İKSV’de gerçekleştirilecek bir panelle anılıyor.

Zaman'ın haberine göre, panelde, İstanbul Üniversitesi’nde bir tiyatro kürsüsü kurulması için gösterdiği çabalardan hareketle Haldun Taner’in eğitmen ve tiyatrocu nitelikleri, dünya tiyatrosundaki yeri, edebi serüveni ve hayatı ayrıntılı olarak ele alınacak. Haldun Taner’in eşi Demet Taner, edebiyat eleştirmeni ve yazar Prof. Dr. Handan İnci ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kerem Karaboğa’nın konuşacağı panel, herkese açık.

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