Haldun Dormen’den Kürtçe oyun

Haldun Dormen, bir oyununu Kürtçeye çevirerek sahnelenmesi için Diyarbakır’da görüş alışverişinde bulundu.



Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Muharrem Cebe ile görüşen ve Belediye’ye ait salon ve oyuncular hakkında bilgi alan Dormen daha sonra Belediye Başkanı Osman Baydemir ile görüşerek, barışa katkı sunmak amacıyla böyle bir proje tasarladıklarını belirterek, “Oyun Kürtçe olacağı için zorlanacağımızı biliyorum. Ancak teknik usuller bulduk. Kendi adıma çok heyecan verici. Umarım bu proje barışa vesile olur” dedi.