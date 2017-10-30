Halasının oğlunu bıçakladı

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş İlçesi\'nde, kamyonette bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada Günay Z., halasının oğlu Zeki A.\'yı boğazından ve sağ kolundan bıçakla yaraladı.

Kaymakçı Mahallesi\'nde kamyonette sohbet eden 42 yaşındaki Zeki A. ve halasının oğlu Günay Z., dün saat 20.30 sıralarında tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma sonrası Günay Z., ekmek bıçağıyla Zeki A.\'yı boğazından ve sağ kolundan bıçakla yaralayarak kaçtı. Sağlık ekipleri yaralı Zeki A.\'yı ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Bir süre sonra teslim olan Günay Z, kullandığı suç aleti ekmek bıçağını attığı yeri jandarma ekiplerine gösterdi. Şüpheli Günay Z.\'nin ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



FOTOĞRAFLI