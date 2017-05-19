T24 LogoT24 Logo
Politika

Halaçoğlu'ndan "Özdağ ile CHP'ye geçecek" iddiasına yanıt

Halaçoğlu, Yeni Şafak'a böyle cevap verdi: Herkesi kendileri gibi şahsiyetsiz sanıyorlar!

19 Mayıs 2017 12:28

MHP’den ihraç edilen Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ ile CHP'ye geçecekleri iddialarını yalanladı. Halaçoğlu, "CHP'ye geçmemizi ki bu mümkün değil, herhangi bir şekilde aklımızın ucundan bile geçmemiştir" dedi.

Halk oylaması öncesi Yusuf Halaçoğlu ve Ümit Özdağ’a ikinci bir saldırı girişimi olmuştu

Halaçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yeni Şafak'ta Ümit hoca ile benim CHP'ye geçeceğimiz ve bununla ilgili görüşmeler yaptığımız haberi geçilmiş. Gerçekten bunları söyleyenler galiba herkesi kendileri gibi şahsiyetsiz sanıyorlar. Bırakın bizim CHP'ye geçmemizi ki bu mümkün değil, herhangi bir şekilde aklımızın ucundan bile geçmemiştir. Bizi seçenlere, biz başkaları gibi ihanet etmeyiz. Bunu parlamenter hukuk devletini savunan parti ilkelerimize sahip çıkarak ve ülke ve millet yararını her şeyin üstünde tutup partimiz yönetimine karşı dik durarak ispat ettik. Biz Türk milliyetçileri olarak birlik ve beraberlik içindeyiz. Kamu oyuna duyurulur."

ETİKETLER

MHPKayseri MilletvekiliYusuf HalaçoğluGaziantep MilletvekiliÜmit ÖzdağCHPYeni Şafak gazetesişahsiyetsiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Davutoğlu: Tek adamın yönettiği bir partinin nasıl tükendiğini bizzat yaşayarak...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24