Halaçoğlu’ndan “mühürsüz oy” açıklaması: Çok sinsi bir plan uygulamışlar!

MHP yönetiminin anayasa değişikliğine 'hayır' tutumu nedeniyle partiden ihraç ettiği Bağımsız Kayseri Milletvekili Prof. Yusuf Halaçoğlu, "16 Nisan günü son anda devreye sokulan çok sinsi planla ‘mühürsüz oyların’ geçerli sayılacağı kararı" alındığını söyleyerek, “Hayır oyları yüzde 60’ın üzerinde cereyan ediliyor olsaydı, bu mühürsüz pusulaları referandumun iptali için kullanılacaktı” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) tutumunu da değerlendiren Halaçoğlu, “YSK gibi bir kurul kanunu takmıyorsa, hukuku takmıyorsa bundan sonra Türkiye’nin başına geleceklerini gösteren bir örnektir bu" dedi.

“Milliyetçisinden komünistine ‘tek adam rejimine karşıyız’ diye birlikte mücadele ettiler”

Halaçoğlu, T24’e ‘Hayır’ kapsamında meydanlarda yapılan çalışmaları ve YSK tartışmalarını şu sözlerle değerlendirdi:

Referandumda vatandaşların ‘hayır’ demesindeki sebep bunu şunlar ‘evet’ diyor algısı ile yapmadılar. Genelde ‘evet’ buna bağlı bir algı ile yapıldı. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Adalet bakanı başta olmak üzere ‘hayır’ demenin teröristlerle eş değer olduğu şeklinde ifade kullandılar ve böyle suçladılar insanları. Evet’i böyle elde etmeye çalıştılar ayrıcı milli hisleri galeyene getirip Hollanda’da olan meselelerle kurtarmaya çalışılır. Zira Anayasaya neden evet denileceğini açıklayamadılar zira bunu açıklamanın imkanı yoktu. Biz ise tam tersini yaptık demokratik parlamenter sistemi savunduk ve halk bunu benimsedi. Bilerek hayır dediler. Bunun için de de milliyetçisinden en soldaki sosyal demokratına hatta ben komünistim, eski komünistlerdenim diyene kadar birçok insan bir birlik altında hareket etti. Yani hayır anlamında demokrasisi ile bağlandı. Özellikle gençler bize gerçekten çok yardımcı oldu sahada. Dünün solcusuyla bugünün ülkücüleri bir araya geldiler ve birlikte salonda yer aldılar. Yaptığımız toplantılarda aynı sloganı söylediler. Tek adam rejimini kabul etmiyoruz, parlamenter sistem istiyoruz, demokrasi, hukuk istiyoruz diye birlikte hareket etiler. Bu toplantılarda bayrak ve Mustafa kemal Atatürk ön plandaydı sağcısından solcusunu kadar .

“Türkiye, farklı görüşte olan insanların birlikte mücadele edecekleri gibi bir kazanç elde etti”

Aslında biz ne kazandık biliyor musunuz; son 14 yılda ayrışıma tabii tutulan Türk toplumunun burada birlik beraberlik içinde arklı siyasi görüşte olan insanlarını bir araya gelebilecekleri ve birlikte mücadele edecekleri gibi bir kazanç elde etti Türkiye aslında. Referandumun kazandırdığı en önemli konulardan bir tanesi.

YSK’da mühürsüz oyları kabul ettiler, bin 300 oyla kazanıldı diyorlar, yani bu 650 bin oy anlamına geliyor. Çünkü yarısını aldığınızda yüzde 50’ye gelir öbürü de. Geçersiz olması gerekirken, kanun bunu gösterirken kanununu dinlemeyen bir YSK; TBMM’yi hiçe sayan bir YSK. Kanunu takmıyorsa Yüksek Seçimi Kurulu gibi hukuk kurulu takmıyorsa bundan sonra Türkiye’nin başına geleceklerini gösteriyor, bu bir örnek.

“Yarın devran değişecek bunlar hesabını verecek”

Ama kimsenin böyle bir umutsuzluğa düşmemesi lazım yarın devran değişecek bunlar hesabını verecek. Çok sinsi bir plan hazırlamışlar. Bizim gördüğümüz kadarıyla hayır oyları çok yüksekte yüzde 60’lara varan bir hayır vardı ve anketler bunu gösteriyordu. Son anda devreye sokulan mühürsüz oy pusulaların kabul edileceği saat 15.30’an sonra YSK’nin duyurduğu belirtiliyor. Bu şu anlama geliyor Hayır oyları yüzde 60’ın üzerinde cereyan ediliyor olsaydı; bu mühürsüz pusulalarla referandumu iptal etme yolunu seçeceklerdi.