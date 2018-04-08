Halaçoğlu: Halkın yüzde 83'ü ‘Suriyeliler ülkesine geri gönderilsin' diyor

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanması için Esad ile işbirliği yapılması gerektiğini belirterek, “Bunun yanında Suriyeliler de ülkelerine gönderilmelidir. Çünkü anketlere göre, halkın yüzde 83’ü bunların ülkesine geri gönderilmesi isteğinde bulunuyor\" dedi.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi ve aynı zamanda Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Kayseri\'de bazı şehit aileleriyle Sarız\'da yaşamını yitiren aynı aileden 7 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulunduğunu belirten Halaçoğlu, ülke gündemine yönelik açıklamalarda bulundu.

Yapılan anketlere göre vatandaşların yüzde 83’ünün Suriyelilerin ülkelerine geri dönmesini istediğini öne süren Halaçoğlu, şöyle konuştu:

\"Teröre karşı ordumuzun yapmış olduğu mücadeleyi destekledik. Biz bir şey daha ekledik parti olarak. Aslında bu harekatta madem Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz, öyleyse bu harekatın içerisinde Esad ile de anlaşalım. Çünkü kendi topraklarını onlar kurtarsınlar, bir taraftan biz destek verelim. Yine terörü bitirelim. Böylece hem ülkemizde sığınmacı olarak bulunan Suriyelileri, Suriye’nin diğer bölgelerine de gönderme imkanımız olur. Bu mülteciler Türkiye’de kalmayacak, herhalde gitmesi lazım. Çünkü halkın yüzde 83’ü bunların ülkesine geri gönderilmesi talebinde, isteğinde bulunuyor anketlere göre. Herkes istiyor bunu aşağı yukarı ve dünyanın parasını harcıyorsunuz. Suriyeli sığınmacı olmak geliyor birçok kişinin içinden. Hiç olmazsa böyle bir pozisyonda da bunları kendi ülkelerine gönderirsiniz. Ben şöyle düşünüyorum açıkçası. Bunlara bazıları ‘askerlik mi yaptıralım’ filan diyor. Kardeşim kendi ülkesini savunmayan insan benim ülkemde askerlik yapsa ne olacak? Olmaz böyle bir şey.\"

\'AMERİKA\'YA KARŞI TAVIR TAKINAMIYORUZ\'

Zeytin Dalı Harekatı\'nın milli bir mesele olduğunu ifade eden Halaçoğlu, \"Türkiye’nin geleceği açısından son derece önemlidir. Çünkü hemen yanı başımızda. Şöyle düşünün; Amerika’nın gerçekleştirmek istediği bir devlet var. ABD açık ve net olarak Akdeniz’e kadar koridoru açan bir Kürt devleti kurmak istiyor. Bunun yanında bizim müttefikimiz olan ülke, bize karşı terör eylemleri yapan PKK uzantısı PYD’yi destekliyor. Kaç TIR silah verdi. Akılalmaz bir şey. Ama İncirlik’i kullanıyor, kapatmıyoruz. Niye kapatmıyoruz İncirlik’i veya Diyarbakır bölgesindeki Amerikan üslerini. NATO ayrı bir şeydir, Amerika ayrı bir şeydir demesin kimse. NATO aslında Amerika demektir. Biz Amerika’ya karşı tavır takınamıyoruz, sadece yapma yanlış yapıyorsun deyip duruyoruz. Bu böyle olmaz. Devlet ne yapacağına ciddi karar verir. Asarım keserim, ama hiçbir şey yapamıyorsunuz” şeklinde konuştu.

\'NEDEN ŞEKER FABRİKALARINI SATIYORSUN?\'

Türkiye’de ekonominin de kötü olduğunu dile getiren Halaçoğlu, ciddi sıkıntıların olduğunu söyledi. Halaçoğlu, “Şu an ülkemizde ciddi birtakım sıkıntılar var. Yani ekonomik sıkıntılar, basında çok büyük bir sıkıntımız var. İyi gidiliyor deniliyor ama Euro çıkmış 5 liraya, Dolar çıkmış 4 liranın üstüne, ama ekonomi iyi gidiyor deniliyor. Cari açık başını almış gitmiş, şeker fabrikaları satılıyor bir taraftan, şimdi şekerin yerine kim, ne üretecek? Beş yıllık kota koymuşlar, beş yıl şeker üretecekmiş. Peki ondan sonra ne üretecek şeker fabrikaları? Şekeri dışarıdan mı ithal edeceğiz, yoksa nişasta bazlı şeker mi kullanacağız? Yarın çiftçiler beş sene sonra ne yapacaklar? Bu tarlalarında ne üretecekler? Niye 14 şeker fabrikasını birden satıyorsunuz? Zarar mı ediyor, Hayır zarar etmiyor. Demek ki ekonomik olarak ihtiyacınız var satılmaya. Senin öncelikle vazifen vatandaşını sağlıklı olarak yaşatmak değil midir? Neden insanı düşünmüyorsun? İthal tohum alıyorsun, GDO lu yiyecekler ithal ediyorsun? Hayvancılığı niye öldürüyorsun? Bizim Kayseri’yi düşünün 1,5 milyon baş hayvan varken şimdi, 300 binlere düştü” dedi.

\'FİRMAYI ARAŞTIRIYORUM, BELGELER GELECEK\'

Halaçoğlu, Kanadalı Centerra Gold firmasının, Develi ilçesinde altın çıkarmak için 210 milyon dolarlık yatırım yapacağına yönelik haberlerin ardından şirketle ilgili araştırmalar yaptığını açıkladı. Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, “Bu şirket Kanada’da Yahudi asıllı bir şirket. Bu şirket daha önce Moğolistan’da, Kırgızistan’da birtakım faaliyetlerde bulunmuş. Ortalık karışmış biraz oralarda. Her iki ülkenin büyük erklerine gittim, büyükelçileriyle görüştüm. Büyükelçiler bana bununla ilgili bilgileri getirecekler. O zaman daha ciddi bir şekilde kamuoyuna bilgileri aktaracağım” dedi.

“Çalışmaların açık siyanürle yapılacağı belirtiliyor” diyen Halaçoğlu, “Eğer bu şeklide yapılırsa, bu insanlarda hem kansere yol açacak, ölümlere sebep olacak. Yer altı suları zehirlenecek. Hem de o gördüğünüz güzelim ova hatta Sultan Sazlığı dahil, oradaki Kuş Cenneti dahil hepsi zarar görecek” diye konuştu.

Belgeler geldiğinde Bakan Özhaseki’ye vereceğini ifade eden Halaçoğlu, “Ben Kayseri milletvekili isem, bunun üzerinde durmak zorundayım. Hiçbir madenle insanlarımızı eşdeğer tutamayız. Halkımızı da korumakla mükellefiz. Biz onların oyuyla Meclis’e girdik” şeklinde konuştu.

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