Halaçoğlu: Ermenistan Türkiye'ye katılır

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türk Tarih Kurumu eski Başkanı Prof. Dr. Halaçoğlu, Ermenistan'ın soykırım iddialarından vazgeçmesi halinde Türkiye'ye katılacağını savundu.



Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türk Tarih Kurumu eski Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Ermenistan'ın soykırım iddialarından vazgeçmesi halinde Türkiye'ye katılacağını savunarak, ``Ermenistan bu iddialarından vazgeçse, yarın Türkiye'ye katılır. Çünkü Ermeniler'in orada yaşama imkanı yok. Gelecekler burada çalışacaklar, iş fırsatı bulacaklar. Bu birleşme fiziki olarak olmasada ekonomik olarak birleşme mümkün olabilir'' dedi.



Türk Ocağı Antalya Şubesi'nin düzenlediği `Ermeni Soykırımı Yalanı ve Tarihi Gerçekler' konulu konferansa Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türk Tarih Kurumu eski Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu konuşmacı olarak katıldı. Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası Konferans Salonu'ndaki konferansı Antalya Vali Yardımcısı Hakkı Loğoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Vuraloğlu, Defterdar Hidayet Mat, Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürü Selim Gürata ve çok sayıda davetli izledi.



‘İhanetin yaptırımı belli’



Osmanlı İmparatorluğu'nun Ermenilere yönelik aldığı göç kararının haklı nedenlere dayandığını belirten Prof. Dr. Halaçoğlu, Ermeniler'in 1'inci Dünya Savaşı esnasında Osmanlı'ya karşı savaştığını, bunun da resmi belgelerce kanıtlandığını bildirdi. Bu eylemin açıkça ihanet anlamına geldiğini dile getiren Halaçoğlu, ``Ondan sonra da deniyor ki `1,5 milyon Ermeni hayatını kaybetti' buna tabii kargalar da güler. Çünkü Ermeni nüfusuna ilişkin tüm belgeler ortadadır. Uluslararası hukuka göre ihanetin yaptırımı nedir, herkes önce bunu düşünsün. Liberal kesimde, özür dileme imzası verenler yada bilim adamı adı altında Türkler'in soykırım yaptığını söyleyenler de düşünsün'' diye konuştu.



‘Önce sen yüzleşsene’



ABD Başkanı Barack Obama'nın Türkiye ziyaretinde Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin yaptığı değerlendirmeleri ağır bir dille eleştiren Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, ``(Ermenistan'la ilişkilerinizi düzeltin ve tarihinizle yüzleşin) dedi. Utanmazlıktır bu. Bir develete ziyarete gittiğinizde böyle bir şey söyleyemezsiniz. Ben tarihimle zaten yüzleşmişim. Tarihimde utanılacak bir şey yok. Önce sen 1840 yılında Kızılderililer'le ilgili çıkardığın kanunla yüzleşsene. Irak'la yüzleş, Afganistan'la yüzleş. Hangi bombaları attığını neler yaptığınla, Irak'taki zulümle yüzleşsene'' diye konuştu.



Ermeni soykırımı iddiaları üzerinden Türkiye'nin haksız şekilde mahkum edilmeye çalışıldığını belirten Prof. Dr. Halaçoğlu, soykırım iddialarını kabul eden ülkeleri de eleştirdi.



Ermenistan'ın soykırım iddialarından vazgeçmesi halinde Türk topraklarına katılacağını savunan Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, şöyle konuştu:



``Ermenistan bu iddialarından vazgeçse, yarın Türkiye'ye katılır. Çünkü Ermeniler'in orada yaşama imkanı yok. Gelecekler burada çalışacaklar, iş fırsatı bulacaklar. Bu birleşme fiziki olarak olmasada ekonomik olarak birleşme mümkün olabilir. Meseleyi bu konudan ele alacak olursak sorunları daha iyi görebiliriz.''



Konferansın sonunda Türk Ocağı Antalya Şubesi tarafından ilköğretim okulları arasında yapılan makale ve şiir yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Öğrencilere ödüllerini Prof. Dr. Halaçoğlu ve Türk Ocağı Antalya Şube Başkanı Abdullah Uysal verdi.

