Hala yoğun bakımdan çıkarılmayan Pele'nin durumuyla ilgili hastaneden açıklama

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Brezilyalı futbol efsanesi Pele'nin kalın bağırsağından bir tümörün çıkarılmasının ardından hala yoğun bakımda tutulmasıyla ilgili olarak yattığı hastaneden açıklama yapıldı.

Sao Paulo'daki Albert Einstein Hastanesi'nden yapılan açıklamada 80 yaşındaki Pele'nin iyileşme sürecinin "memnun edici şekilde ilerlediği" belirtildi.

Hastane, hafta başında Pele'nin salı günü yoğun bakımdan çıkarılacağını belirtmiş; daha sonra futbol efsanesinin normal odaya alınmaması hayranlarını endişelendirmişti.

Yapılan açıklamada Pele'nin bilincinin açık olduğu, konuştuğu ve hayati değerlerinin iyi olduğu belirtildi.

3 kez dünya şampiyonu olan Pele Instagram üzerinden, "Her gün kendimi daha iyi hissediyorum" yazdı.

3 Dünya Kupası kazanan tek futbolcu olan Pele tümörün kötü huylu olup olmadığını açıklanmamıştı.