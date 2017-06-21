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Hakurk ve Kandil'e hava harekâtı

Harekâtta, PKK'lılarca barınma amacıyla kullanılan 4 mağara, ikişer sığınak ve silah mevzisi imha edildi

21 Haziran 2017 15:07

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtında, eylem hazırlığında oldukları belirlenen PKK'lılara ait 4 mağara, 2 sığınak ve 2 silah mevzisi kullanılamaz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, dün 22.00-22.30 saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kandil bölgelerinde, operasyon yürüten birliklere eylem hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen terör örgütüne yönelik hava harekâtı düzenlendi.

Harekâtta, PKK'lılarca barınma amacıyla kullanılan 4 mağara, ikişer sığınak ve silah mevzisi imha edildi.

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