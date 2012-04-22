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Haksız tutuklamadan 4 yılda 45 milyon lira ödendi

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haksız tutuklama nedeniyle 5 yılda 45 milyon lira ödendiğini açıkladı

22 Nisan 2012 07:57

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun sorusunu yanıtlayan Bakan Şimşek, haksız tutuklama nedeniyle 5 yılda 45 milyon lira ödendiğini açıkladı

Milliyet'in haberine göre, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek; haksız arama, haksız yakalama ve haksız tutuklama işlemleri nedeniyle 2007-2012 arasında Maliye Hazinesi aleyhine açılan davalar nedeniyle 45 milyon 141 bin 135 TL tutarında tazminat ödendiğini bildirdi. Şimşek, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 141-144. maddelerinde düzenlenen hükümler kapsamında, son 5 yılda 9 bin 219 dava açıldığını belirterek, bu tarihler arasında kayıtları kapanan davalardan 293 dosyanın idare aleyhine, 478 dosyanın kısmen idare aleyhine sonuçlandığını, 4 bin 375 dosyaya ise tazminat ödendiğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, haksız arama, haksız yakalama ve haksız tutuklama nedeniyle mağdurların haklarını arayabildiği CMK’nın 141-144. maddeleri kapsamında son 5 yılda ne kadar dava açıldığını ve ne kadar tazminat ödendiğini sordu. Şimşek, şu yanıtı verdi:

CMK’nın 141 ve devamı maddeleri çerçevesinde haksız yakalama, haksız arama, haksız tutuklama işlemleri nedeniyle Maliye Hazinesi aleyhine kaç dava açıldığı, kaç yurttaşımıza tazminat ödendiği ve ödenen tazminatların toplam miktarı sorulmuştur.

 

9 bin 129 dava açıldı

 

Bakanlığımız Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü kayıtlarında yapılan incelemede 5271 sayılı CMK’nın 141-144’üncü maddelerinden düzenlenen haksız koruma tedbirleri nedeniyle 2007-2012 arasında açılan dava sayısının toplam 9 bin 129 olduğu, bu tarihler arasında kayıtları kapanan davalardan 293 dosyanın idare aleyhine, 478 dosyanın ise kısmen idare lehine, kısmen idare aleyhine sonuçlandığı, 4 bin 375 dosyaya tazminat ödendiği ve bu tazminatların toplam tutarının 45 milyon 141 bin 135 TL olduğu belirlenmiştir. Ödenen bu tazminatların ne kadarının maddi ve ne kadarının manevi tazminat olduğu konusunda herhangi bir kayıt tutulmamıştır.”

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