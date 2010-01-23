Haksız rekabete Bakanlık el attı

T24 - Ulaştırma Bakanlığı otobüs firmaları arasında yaşanan rekabet savaşlarına el koydu. 600-700 kilometrelik mesafeleri 1TL gibi rakamlara taşımaya başlayınca çığırından çıkan haksız rekabete mesafeye göre taban fiyat uygulaması ile son verildi.



Ulaştırma Bakanlığı tarafından karayoluyla yapılan yolcu taşımacılığı piyasasında artan haksız rekabetin önlenmesi amacıyla 5 ay süreyle uygulanmak üzere taban ücret tarifesi belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ”, Bl ve D1 yetki belgesi sahipleri tarafından karayoluyla yapılan tarifeli şehirlerarası yolcu taşımalarında kilometre esasına göre uygulanacak.

Tebliğle belirlenen taban ücret tarifesine KDV dahil olacak ve uyguladıkları ücret tarifesi tebliğe uymayan yetki belgesi sahipleri, tebliğin yayımından itibaren Bakanlığa başvurarak en geç 20 gün içerisinde her türlü iş ve işlemlerini tamamlayarak uygun ücret tarifesini alıp uygulayacak.

Yetki belgesi sahipleri, Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde indirimli yolcu bileti kesme haklarını, tebliğle belirlenen taban ücret tarifesinden daha aşağı olmamak üzere kullanabilecek.



10 liraya Türkiye'nin heryerine bilet

Kamil Koç ise bir kampanyasında “Ocakta her gün 2010 koltukta 10 TL'lik fırsat” adı altındaki kampanyası 6-31 Ocak arasında geçerli olacak. Kampanyaya göre, 46 kişilik araçlarda 4 koltuk (5-16-31-38 numaralı koltuklar), 54 kişilik araçlarda 5 koltuk (bir öncekine ilave 48 numaralı koltuk), nereye giderseniz gidin 10 liraya yolcu taşıyordu.

Metro Turizm de bazı güzergahlarında indirime giderek bu kış rekabetine katıldı. Firmanın yaptığı indirimlerle, İstanbul-Ankara arası 30 lira yerine 23 liraya, Bursa-İstanbul arası ise 15 lira yerine 10 liraya yolcu taşıyordu.

Karayoluyla şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulanacak taban ücret tarifesi şöyle:

“-101-115 kilometre arası: 10 TL

-116-130 kilometre arası: 10.50 TL

-131-150 kilometre arası: 11 TL

-151-175 kilometre arası: 12 TL

-176-200 kilometre arası: 13.50 TL

-201-250 kilometre arası: 15.50 TL

-251-300 kilometre arası: 18 TL

-301-350 kilometre arası: 21 TL

-351-400 kilometre arası: 24 TL

-401-475 kilometre arası: 27 TL

-476-550 kilometre arası: 30 TL

-551-625 kilometre arası: 33 TL

-626-700 kilometre arası: 36 TL

-701-800 kilometre arası: 39 TL

-801-900 kilometre arası: 42 TL

-901-1000 kilometre arası: 44 TL

-1001-1100 kilometre arası: 46 TL

-1101-1200 kilometre arası: 48 TL

-1201-1300 kilometre arası: 50 TL

-1301-1400 kilometre arası: 52 TL

-1401-1500 kilometre arası: 54 TL

-1501-1625 kilometre arası: 57 TL

-1626-1750 kilometre arası: 60 TL

-1751-1875 kilometre arası: 63 TL

-1876-2000 kilometre arası: 66 TL

-2001 ve üzeri kilometre arası: 69 TL.”