Haksız ceza yabancıyı da ürküttü

Gedik, denetim elemanının iddialarının yanlış olduğunu kanıtlayan belgeleri tüm kamuoyuna sunduklarını, isteyen herkese de bu belgelerin açık olduğunu vurgulayarak, "2007'nin nisan ayında 10 tane uzman Doğan Holding'te toplu inceleme yapmaya başladı. Yoğun bir denetim aşamasından geçtik. 2003-2006 ve özel hesap dönemlerini içeren toplam 20 adet rapor yazıldı" dedi.Maliye Bakanlığı'nın Doğan Yayın Holding'e kestiği toplam 826 milyon liralık rekor vergi cezasına dair cuma günü bir basın toplantısı düzenleyen Gedik, incelemeler sonucunda Maliye Bakanlığı'nın 862 milyon TL ile dünya basın tarihinde görülmemiş bir vergi ihbarnamesinde bulunduğunu kaydetti.Gedik, bu cezanın yüzde 90'ının tek bir işlemden oluştuğunu belirtti. Bu işlemin de Doğan TV hisselerinin yüzde 25'inin Alman medya devi Axel Sprenger'e satılması olduğunu hatırlatan Gedik, denetim elemanın kestiği rekor cezanın 772 milyon liralık kısmının bu işlemi içerdiğini söyledi. Gedik, tüm tartışmanın merkezinde işlemin hangi gün bitirildiğinin olduğunu kaydederek, şunları söyledi: "Denetim elemanı 26 Aralık 2006 günü işlemin tamamlandığını söylüyor. Oysa kanuna göre işlem, hisse senetlerinin ciro yapılıp teslim edildiği ve hissedarların pay defterlerine kaydedildiği gün tamamlanır. Biz de bunu yaptık. Buna dair tüm belgeleri de açıklıyoruz. Üstelik 2006 Aralık ayı ile 2007 Ocak ayı arasında bizim için 1 liralık vergi farkı yoktur. Yani muhasebe oyununun bizim açımızdan ne gibi bir faydası olabilir ki."Soner Gedik, denetim elemanın matematik hesabını anlamanın da mümkün olmadığına dikkat çekerek, görüntünün kendileri için son derece açık olduğunu belirtti. Geçen 5 yılda 128 milyar dolarlık hisse senedi satışı olduğunu ve hiç biri için KDV istenmediğini, zaten yasaya göre de hisse satışlarından KDV alınamayacağının açık olduğunu vurgulayan Gedik, "Gelin bakalım bu satışlarda konuşmaların başladığı tarih mi hisse senedinin satış tarihi mi baz alınacak? Şimdi herkes töhmet altında kaldı" diye konuştu.AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli'nin perşembe günü Meclis'te düzenlediği basın toplantısında söylediklerini de hatırlatan Gedik şu soruları yöneltti: "Biz bütün büyük mükelleflere bakıyoruz' diyor. Keşke bakılsa. Bizim şirketlerimiz devamlı inceleme altındaydı zaten. Biz alışığız. Başka kimi inceleniyor diye bakıyoruz. Mesela, medyada böyle bir şey yok. Hisse senetleri devir işlemlerini yapanlar inceleniyor mu? Ben merak ediyorum, niye biz? Neden bütün sektör değil? Neden herkes incelenmiyor?"24 bin kişiye iş sağlayan ve İstanbul'daki verginin yüzde 11'ini ödeyen bir grubu "kaçakçı" olarak suçlamanın ne akla ne de insafa sığmadığını kaydeden Gedik, bilgi saklamadıklarını, her türlü evrakın ortada olduğunu söyledi.Grubun herşeyinin şeffaf olduğunu ve gizli bir kayıtlarının olmasının mümkün olmadığını da sözlerine ekleyen Gedik, "Dünyada ilk defa bir medya kuruluşu bu denli yüksek şeffaflık reytingi alıyor: Tam 9 puan. Yani bütün yükümlülüklerini yerine getiriyorsun anlamına geliyor. Yazılan raporlar Türkiye tarihinde kimseye yazılmadı. Bu objektif bir davranış değildir, normal bir olay değildir. Kesinlikle subjektiftir" diye konuştu.Denetim elemanının kendilerini açıkça kaçakçılıkla suçladığını ve uzlaşma yolunu kapattığını hatırlatan Soner Gedik şunları söyledi: "Şimdi ne olacak? Benim hakkım vergi mahkemesine gitmek. Gideceğiz, 1-2 yıl sürecek. Oradan Danıştay'a gidecek o da 1-7 yıl arası sürecek. Herkes sen haklısın diyor ama 7 yıl boyunca 1 milyar liraya yakın ceza Demokles kılıcı gibi başımızda duracak. Her ortamda her kişiyle tartışmaya hazırım. Bu kadar haklı olmamıza rağmen mahkemelerde dolaşıp duracağız. Karşınızda olmaktan biz değil bu hale getirenler utansın. Ceza yazıldı, bundan sonra hakkımızı hukukta arayacağız."Soner Gedik, bu haksız ceza nedeniyle Doğan Yayın Holding'in (DYH) değerinin 500 milyon dolar eridiğini ve küçük yatırımcıyı büyük zarara soktuğunu belirtti. Bu olayın ardından yatırımcıların daha da korktuğunu söyleyen Gedik, "Herkes ürktü. Çünkü hisse alan ve almayı düşünenler artık 'yarın bana da KDV cezası keserler mi' diye soruyor. Yabancılar da tedirgin durumda. Türkiye'ye yatırım yapma, alım işlemleri gerçekleştirme konusunda çekingenler" diye konuştu.Maliye Bakanlığı'nın denetim elemanı, Doğan TV hisselerinin yüzde 25'inin Axel Springer'e satış işleminin 2 Ocak 2007'de değil, aralık 2006'da bittiğine inandığını belirtiyor. Ve Doğan Yayın Holding'in şekil şartlarını yerine getirmediği gerekçesi ile "muhasebede hile"si yapmak ve "kaçakçılıkla" suçluyor. Bu suçlamanın karşılığı olarak da 772 milyon YTL vergi cezası kesiyor.Doğan TV hisselerinin yüzde 25'inin Axel Springer'e satışını 2 Ocak 2007'de bitirdik. Aramızda 2007 Nisan'a kadar bu işin bitirilmesi yönünde bir ön sözleşme vardı. Hisse senetlerini 2 Ocak 2007'de ciro edip teslim ettik. Ve aynı gün hissedarların pay defterlerine işlemi kaydettik. Axel Springer de aynı gün bu işin bittiğini kayıtlarına girdi. Kanun, hisse senedinin teslimi için devri için ciro edilmesi ve pay defterine işlenmesinin gerektiğini yazar. Buz buna uygun davrandık. Üstelik 2006 Aralık ayı ile 2007 Ocak ayı arasında bizim için 1 liralık vergi farkı bile yok.1- Denetim 2003-2004-2005-2006-2007 dönemlerini kapsadı.2- Bugüne kadar sadece Doğan Yayın Holding ile ilgili 17, toplam 20 rapor yazıldı.3- Holdinge ulaşan denetim sonuçlarına göre toplam 862 milyon TL vergi aslı ve cezası tebligatı yapıldı.

Milyon TL 2003* 2004 2005 2006 Toplam Vergi aslı 16.01 9.53 6.79 116.60 148.93 Vergi ceza 20.16 24.84 9.94 658.57 713.50 Toplam 36.17 34.37 16.73 775.17 862.44

Tutarın yüzde 96'sı 3 konu başlığında1- Doğan TV satışının 2006'da yapıldığı iddiası2- İştirak hisse senetleri satışının KDV'ye tabi olduğu iddiası3- İştirak alımlarına ilişkin finansman giderlerinin gider yazılmaması iddiası

İddia ve tutarlar (milyon TL) 2003-2006 Yüzde dağılım (%) Doğan TV satışına ilişkin 772.51 990 Hisse senedi satışında KDV 28.30 3 İştirak alımına ilişkin finansman giderlerinin gider yazılmaması 21.64 3 Diğerleri 39.99 4 Toplam 862.3 100

Kurumlar Vergisi Kanunu



İSTİSNALAR

Türk Ticaret Kanunu



Hisse senetlerinin devri





a) Devir kabiliyeti

Katma Değer Vergisi Kanunu



MADDE 17





4.Diğer İstisnalar:

► 1- Maliye "Kurumlar Vergisi(KV) kaçakçılığı yapılmıştır" diyor. Kanun ise "Hisse satışının yüzde 75'i vergiden istisnadır." diyor. (KV Kanunu Madde 5./1-e)MADDE 5- (1) Aşağıda belirtilen kazançlar, kurumlar vergisinden müstesnadır:e) Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların yüzde 75'lik kısmı.► 2- Maliye "Hisse satışı-devir 2007'de değil, 2006'da yapılmıştır, vergi kaçakçılığı bundan kaynaklanmaktadır" diyor.Kanun ise "Devir ciro edilmiş senedin devralana teslimi ile olur" diyor. (Türk Ticaret Kanunu.Madde 416.)MADDE 416 - Nama yazılı hisse senetleri, esas mukavelede aksine hüküm olmadıkça devrolunabilir.Devir ciro edilmiş senedin devralana teslimi ile olur. Şu kadar ki; devir, şirkete karşı ancak pay defterine kayıtla hüküm ifade eder.► 3- Maliye "Hisse satışı için KDV hesaplanmalıydı" diyor. Kanun ise "Hisse senedi teslimi(satışı) vergiden istisnadır." diyor. (Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 17/4-g.)g) (Değişik: 3297 - 3.6.1986 / m.6) Külçe altın, (Ek ibare: 4369 - 22.7.1998) "külçe gümüş" döviz, para, damga pulu, harç pulu, değerli kâğıtlar, taşıt pulu, hisse senedi ve tahvil teslimleri, g) (Değişik: 5035 - 25.12.2003 / m.8 - Yürürlük m.50 d) Külçe altın, dore külçe altın, külçe gümüş, döviz, para, damga pulu, harç pulu, değerli kağıtlar, hisse senedi, tahvil ile metal, plastik, kağıt, cam hurda ve atıklarının teslimi, g) (Değişik: 5228 - 16.7.2004 / m.15 - Yürürlük m.61/5) Külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci, kübik virconia) döviz, para, damga pulu, değerli kağıtlar, hisse senedi, tahvil ile metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve (Değişik ibare: 5766 - 4.6.2008 / m.12/b - Yürürlük m.27/e) "atıklarının teslimi"...Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Doğan Yayın Holding'e kesilen rekor vergi cezasının "iktidarın hoşuna gitmeyen yayın organlarını susturmanın tehlikeli bir yolunu oluşturduğunu" vurguladı.TGC'den yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Sayın Başbakan'ın, hoşlanmadığı haberler nedeniyle oluşan kızgınlığı, Doğan Yayın Holding'e uygulanan çok yüksek vergi cezasıyla somut bir susturma girişimine dönüşmüştür. Yönetim Kurulumuz uygulamanın, boykot çağrılarının etkili olmaması nedeniyle iktidar gücünün demokratik geleneklere aykırı ve çok seslilikten duyulan rahatsızlığın somut bir göstergesi olduğu kanısındadır.Sorumlulara, benzer uygulamanın 1960 öncesi iktidarlar tarafından da gerçekleştirildiğini, bu yaklaşımdan en çok devletin zarar gördüğünü, basın organlarının görevlerini yerine getirmekten alıkoymaya yaramadığını anımsatırız."CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Doğan Yayın Holding'e verilen vergi cezasının bir şantaj ve tehdit olduğunu söyledi. Cuma günü Meclis'te bir basın toplantısı düzenleyen Kart, "Sayın Başbakan 2006'dan bu yana çeşitli medya gruplarına yönelik olarak kamuoyuna ‘onların ne gibi taleplerde bulunduğunu biliyor musunuz, bunları açıklarım ha' şeklinde beyanları var. Başbakan olarak o medya sahipleri sizlerden kanunsuz ve haksız taleplerde bulunuyor da, siz bunun gereğini yapmıyorsanız başbakan, hükümet olarak şantaj tehdit yapan konumdasınız demektir. Bugün de yapılan budur" dedi.CHP Adana Milletvekili Hulusi Güvel, Başbakan Erdoğan'a yönelttiği soru önergesiyle Doğan Grubu'na verilen 826 milyon TL'lik vergi cezasını Meclis gündemine taşıdı. Güvel, "Hükümet politika ve uygulamalarına muhalefet eden yayın kuruluşlarına yasal dayanaktan yoksun olarak böylesine astronomik cezalar uygulanması medyanın toplum adına gözlem ve denetim işlevini yerine getirmesini engellemek amacını taşıdığı yolundaki iddialar doğru mudur?" sorusunu yöneltti.Güvel, cuma günü Meclis Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde, kamuoyunda, Doğan Yayın Holding'in iştirak hissesi satışına ilişkin olarak yürütülen cezai işlemin daha önce pek çok kez söz konusu grubun yayın organlarını boykot çağrısı yapan Başbakan Erdoğan'ın medya kurumlarını cezalandırma ve sindirme çabasının sonucu olduğuna ilişkin yaygın kanaat bulunduğunu söyledi.Doğan Grubu'na verilen 826 milyon TL'lik vergi cezasının gerekçesi ve yasal dayanağını soran Güvel, Başbakan Erdoğan'a şu soruları yöneltti:* 2007 yılı ocak ayında gerçekleşen Doğan Yayın Holding iştirak hisselerinin Almanya medya gruplarından Axel Springer'e satışının 2006'da yapıldığı ve verginin de aynı yıl ödenmesi gerektiği gerekçesiyle cezalandırıldığı ve söz konusu cezanın Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesinde yazılı olan ‘Devir ciro edilmiş senedin devralana teslimi ile olur' hükmüyle çelişki oluşturduğu, verilen cezanın yasal dayanaktan yoksun olduğu yolundaki iddialar doğru mudur?* Hükümet politika ve uygulamalarına muhalefet eden yayın kuruluşlarına yasal dayanaktan yoksun olarak böylesine astronomik cezalar uygulanması medyanın toplum adına gözlem ve denetim işlevini yerine getirmesini engellemek amacını taşıdığı yolundaki iddialar doğru mudur?* Basın organları üzerinde politik ve mali baskı oluşturarak gözdağı verilmesi Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere ve Anayasamızın basın özgürlüğünü güvence altına alan 26 ve 28'inci maddelerine uygun mudur? Medya üzerinde oluşturulan bu baskı mekanizmasının basın sektörü dışındaki sektörlere de gözdağı amacı taşıdığı iddiaları doğru mudur?* Sayın Başbakan'ın damadının genel müdür olarak görev yaptığı Çalık Grubunun Sabah-ATV Medya hisselerini satın almasından bu yana, söz konusu medya grubunda kaç vergi denetimi yapılmıştır?"