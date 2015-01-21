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Yaşam

Haklarında ölüm kararı bulunan 97 katır İran'a kaçtı!

İnsan ve hayvan sağlığı için risk oluşturduğu için mahkeme tarafından haklarında ölüm kararı verilen 97 katır, tutuldukları çadırdan çıkarak İran’a firar etti

21 Ocak 2015 22:43

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyünde kaçakçıların kullandığı belirtilen ve Yüksekova 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından haklarında ölüm kararı verilen 97 katır, hava koşulları nedeniyle tutuldukları çadırın zarar görmesi sonucu İran’a kaçtı.

Bianet’te yer alan habere göre, hayvanların bakımlarından sorumlu olan Çobanpınar Köyü muhtarı Perviz Beşer "Bu katırlara 60 gün baktım. Fakat 7 Ocak'ta bölgedeki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle katırlar bulundukları çadırın da uçmasıyla hayvanlar çıkıp sınırın diğer tarafına geçtiler. Köylüler olarak arkasından gittik fakat mayın ve İran askerleri korkusundan diğer tarafa geçemedik. Maalesef onları geri getiremedik. Biz de durumu gereken yerlere dilekçeyle bildirdik. Mahkeme katırların imhası için karar vermiş. Bunu kabul etmezdik. Buna karşıyız." dedi. Beşer, katırların günlük giderinin 300 lira olduğunu ve bu paranın kendisine ödenmediğini söyledi.

 

Ne olmuştu?

 

Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı’na bağlı askeri birlikler 9 Kasım 2014’te dokuz kaçakçıyı yakalamış ve 97 katırla 160 bidon mazota el koymuştu.

Yüksekova 1. Asliye Mahkemesi, askerler tarafından el konulan katırlara imha kararı verdi. Kararın gerekçesi "Orijini belli olmayan ülkemiz morfolojik özelliklerini taşımayan, insan ve hayvan sağlığı açısından risk oluşturduğu, bu yolla egzotik karakterdeki hayvan hastalıklarının ülkemize girebildiği ve hayvanlar arasında yayılarak büyük kayıplara neden olabileceği, bu nedenle hayvanların kaçakçılık döngüsü içine girmeden, kaçakçılar tarafından yük hayvanı olarak ve kaçakçılık zannı ile yakalanan tek tırnaklı hayvanların derhal itlaf ve imha edilmesi uygun görülmüştür” şeklinde belirtildi.

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