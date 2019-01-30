Sarıgül’ün yolu: SHP, CHP, DSP, YTP, tekrar CHP, tekrar DSP, TDP, üçüncü kez CHP, üçüncü kez DSP

Gazeteci İsmail Saymaz, Mustafa Sarıgül'ün CHP'den DSP'ye geçmesini "Hakkını teslim etmek gerekir; Sarıgül hayatının hiçbir evresinde sosyaldemokrat çizgi dışına çıkmadı" sözleriyle yorumladı.

Konuya ilişkin olarak Twitter hesabından paylaşımda bulunan Saymaz, "Mustafa Sarıgül'ün kısa hikayesi... 1987: SHP'den vekil oldu 1995: CHP'ye geçti 1999: DSP'den Şişli belediye başkanı seçildi 2002: YTP'ye geçti 2003: CHP'ye döndü 2009: DSP'den Şişli'ye seçildi 2010: DSP'den ayrılıp TDP'yi kurdu 2011: CHP'ye katıldı 2019: Üçüncü kez DSP'ye..." diye yazdı.

Saymaz'ın paylaşımı şöyle:

- Mustafa Sarıgül'ün kısa hikayesi... 1987: SHP'den vekil oldu 1995: CHP'ye geçti 1999: DSP'den Şişli belediye başkanı seçildi 2002: YTP'ye geçti 2003: CHP'ye döndü 2009: DSP'den Şişli'ye seçildi 2010: DSP'den ayrılıp TDP'yi kurdu 2011: CHP'ye katıldı 2019: Üçüncü kez DSP'ye...

- Bu arada, hakkını teslim etmek gerekir; Sarıgül hayatının hiçbir evresinde sosyal demokrat çizgi dışına çıkmadı.