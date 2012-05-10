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'Hakkını helal et İbrahim, iyi ki senden çocuğum var'

Amerika'ye yerleşme kararı alan Derya Tuna, İbrahim Tatlıses'le ilgili olarak inşallah çok mutlu olur dedi

10 Mayıs 2012 15:03

Derya Tuna oğlu İdo'nun babası İbrahim Tatlıses'in eşi Ayşegül Yıldız ile bir süre önce Tatlıses Kebap yüzünden kavga etmişti.

İbrahim Tatlıses 'in eski hayat arkadaşı Perihan Savaş ile de mahkemelik olmuştu. Derya Tuna Güney Afrika'nın Cape Town kentine yerleşmeye karar verdi. Oğlu İdo'nun da Amerika'da okuyacağını açıklayan Derya Tuna şöyle konuştu: 'Ne kadar uzağa gidersem o kadar mutlu olacağım. Artık kendi hayatımı yaşamak istiyorum. İbrahim Bey ile helalleşmeye gitmem. Ama hakkını helal etsin. İyi ki onu tanımışım, iyi ki ondan bir çocuk doğurmuşum. Derya Tuna, "İbrahim Bey, 'Gitme Derya, derse ne yaparsınız?" sorusuna da şu cevabı verdi:"Böyle dese de gideceğim. Bu benim hayatım İdo da, New York'ta okuyacak. Umarım İbrahim çok mutlu olur."

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