Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Brezilya Cumhurbaşkanı: Bu bir darbe girişimidir!

Brezilya Ulusal Kongre'nin alt kanadında, Cumhurbaşkanı Dilma Rousseff hakkındaki bütçe yolsuzluğu iddialarını araştıran komite, Rousseff'in görevden azledilmesi için soruşturma başlatılması kararı aldı.

Rousseff, yeniden seçilebilmek için hükümetin bütçe hesaplarını manipüle ederek büyüyen bütçe açığını gizlemekle suçlanıyor.

Ulusal Kongre'nin alt kanadında oluşturulan komite, ateşli geçen bir oylamada 27'ye karşı 38 evet oyuyla soruşturmaya onay verdi.

Komitenin bu kararı sembolik olsa da önemli kabul ediliyor.

Bir sonraki aşama 17 ya da 18 Nisan'da Kongre'nin alt kanadında yapılacak olan genel oylama.

Soruşturma talebinin Senato'ya gönderilebilmesi için Kongre'nin alt kanadının 513 üyesinden üçte ikisinin onay vermesi gerekiyor.

Son ankete göre soruşturma başlatılmasını savunan üye sayısı 292.

Koalisyon hükümetinin en büyük ortağı Brezilya Demokratik Hareket Partisi (PMDB), Rousseff hakkındaki iddialar nedeniyle geçen hafta koalisyondan çekilme kararı almıştı.

PMDB partisinin çekilmesi, Rousseff'in 69 üyenin oyunu kaybetmesi anlamına gelebilir.

Komitedeki oylama sonucunun ülkede yüksek olan siyasi tansiyonu daha da artıracağı tahmin ediliyor.

Polis başkent Brasilia'da geniş katılımlı protesto gösterilerine karşı yeni önlemler alıyor.

Soruşturma talebinin Senato'ya taşınması durumunda, Rousseff'in yargılanması için salt çoğunluk yeterli olacak.

Senato yargılamaya karar verirse, Rousseff yargılama sürerken 180 günlüğüne görevinden alınabilir.

1 Ocak 2011'de ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olarak göreve başlayan Rousseff, 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oyların yaklaşık yüzde 52'sini alarak 2. kez cumhurbaşkanı seçilmişti.

Rousseff, 2003 ile 2010 yılları arasında devlete ait petrol şirketi Petrobras'ın başkanlığını yapmıştı. Rousseff'in başkanlığı döneminde şirkete yöneltilen yolsuzluk iddiaları da Rosseff'i zor durumda bırakmıştı.

Ancak bu iddiaların şu andaki soruşturma süreciyle ilgisi bulunmuyor.

Rousseff hiçbir suç işlemediğini ve yaşananların demokratik yönetime karşı bir darbe girişimi olduğunu savunuyor.