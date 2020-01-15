Hakkında yıkım kararı alındığı iddia edilen binada İstanbul Üniversitesi öğrencileri eğitime devam ediyor

Cumhuriyet'in haberine göre İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi T.G, tedirgin olduklarını belirterek “Hocalarımızdan biri bir derste ‘Çocuklar benim vicdanım size bunu söylememeye el vermiyor. Bu binanın yıkım kararı alındığı hakkında bir dedikodu var. Ona göre bir şeyler yapacaksınız yapın, dekan öğretim elemanlarını dikkate almıyor’ dedi. Binadaki çatlakların fotoğrafını çekerek Twitter’dan paylaşımlar yaptık” diye konuştu. Dekan Hayati Develi’nin sosyal medyadan “mantık fukaraları” diyerek cevap verdiğini ifade eden T.G. “Rapor ne zaman açıklanacak? Dekan öğrencilerle neden bilgi paylaşmıyor?” dedi.