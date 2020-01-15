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Hakkında yıkım kararı alındığı iddia edilen binada İstanbul Üniversitesi öğrencileri eğitime devam ediyor

Vefa ek binası nisan ayında meydana gelen 5.8'lik depremde hasar almıştı

15 Ocak 2020 09:20

İstanbul Üniversitesi’nin Vefa ek binası, İstanbul’da eylül ayında meydana gelen depremin ardından hasar aldı. Binanın her an çökme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu, okula gelen yapı kontrol ekiplerinin “binanın acil olarak yıkılması gerektiği” yönünde rapor hazırladığını vurgulayan öğrenciler, rektörlüğün raporu gizlediğini ileri sürüyor.

Binanın çürük raporu varmış

Geçen günlerde açıklama yayımlayan öğrenciler, hasar tetkik raporunun açıklanarak binanın acilen boşaltılması gerektiğini vurgulayarak yeni binanın asıl yerleşkeden uzak bölgelerde olmaması gerektiğini belirtti. Açıklamada “İstanbul’daki son depremin ardından binada gözle görülür hasarlar meydana gelmiş ve yaklaşık bir ay önce bir ölçüm çalışması yapılmıştır. 99 depreminden sonra güçlendirme çalışmaları yapıldığı iddia edilen binanın yine aynı tarihli bir çürük raporu olduğu ortaya çıkmıştır. Vefa ek binasında eğitim gören öğrenciler olarak can güvenliğimizin olmadığından endişeliyiz. Dekanlık binanın sağlam olduğuna dair sözlü beyanını destekleyen resmi bir rapor sunamamaktadır ancak aksi yönde fiziksel kanıtlar barizdir” denildi. 

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