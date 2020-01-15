Hakkında yıkım kararı alındığı iddia edilen binada İstanbul Üniversitesi öğrencileri eğitime devam ediyor

İstanbul Üniversitesi’nin Vefa ek binası, İstanbul’da eylül ayında meydana gelen depremin ardından hasar aldı. Binanın her an çökme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu, okula gelen yapı kontrol ekiplerinin “binanın acil olarak yıkılması gerektiği” yönünde rapor hazırladığını vurgulayan öğrenciler, rektörlüğün raporu gizlediğini ileri sürüyor.
Cumhuriyet'in haberine göre İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi T.G, tedirgin olduklarını belirterek “Hocalarımızdan biri bir derste ‘Çocuklar benim vicdanım size bunu söylememeye el vermiyor. Bu binanın yıkım kararı alındığı hakkında bir dedikodu var. Ona göre bir şeyler yapacaksınız yapın, dekan öğretim elemanlarını dikkate almıyor’ dedi. Binadaki çatlakların fotoğrafını çekerek Twitter’dan paylaşımlar yaptık” diye konuştu. Dekan Hayati Develi’nin sosyal medyadan “mantık fukaraları” diyerek cevap verdiğini ifade eden T.G. “Rapor ne zaman açıklanacak? Dekan öğrencilerle neden bilgi paylaşmıyor?” dedi.
Binanın çürük raporu varmış
Geçen günlerde açıklama yayımlayan öğrenciler, hasar tetkik raporunun açıklanarak binanın acilen boşaltılması gerektiğini vurgulayarak yeni binanın asıl yerleşkeden uzak bölgelerde olmaması gerektiğini belirtti. Açıklamada “İstanbul’daki son depremin ardından binada gözle görülür hasarlar meydana gelmiş ve yaklaşık bir ay önce bir ölçüm çalışması yapılmıştır. 99 depreminden sonra güçlendirme çalışmaları yapıldığı iddia edilen binanın yine aynı tarihli bir çürük raporu olduğu ortaya çıkmıştır. Vefa ek binasında eğitim gören öğrenciler olarak can güvenliğimizin olmadığından endişeliyiz. Dekanlık binanın sağlam olduğuna dair sözlü beyanını destekleyen resmi bir rapor sunamamaktadır ancak aksi yönde fiziksel kanıtlar barizdir” denildi.