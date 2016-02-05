Zekeriya Öz'e 'haksız mal edinme' suçundan 5 yıl hapis istemi

Meslekten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz hakkında, "Haksız mal edinme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Engin Uçak tarafından hazırlanan iddianamede, eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olan ve Bolu Savcısı iken meslekten uzaklaştırılan Zekeriya Öz'ün, ailesi ile birlikte yılda ortalama 20-25 kere yurt dışına tatile gittiği, tatil giderlerini işadamlarına ödettiği yönünde basında haberler çıktığı belirtildi.



Bu haberlerin basında yer alması üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başmüfettişi tarafından Zekeriya Öz hakkında inceleme başlatıldığı belirtilen iddianamede, 26 Ekim 2015 tarihli incelemede, iddiaların araştırılması için Zekeriya Öz'ün son beş yıla ait gelir ve giderleri Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan, mal bildirimlerinin ise HSYK Genel Sekreterliğinden temin edildiği bilgisine yer verildi. Alınan bilirkişiye raporunda Zekeriya Öz ve ailesinin 2009-2013 yılları arasında tespit edilen yasal gelirlerinin 401 bin TL, harcamalarının 525 bin TL belirtilen iddianamede, "Yatırım/tasarruflarının ise 170 bin TL olduğu, gelirleri ile giderleri arasında 294 bin TL tutarında orantısızlık bulunduğu, belirtilen tutarda kaynağı belli olmayan gider ve harcamalar bulunduğu yönündeki mütalaa doğrultusunda ilgiliden savunma istenmiştir" denildi.



Zekeriya Öz'ün, avukatı aracılığıyla verdiği yazılı savunmasında iddiaları reddederek haksız mal edinme suçlamalarını kabul etmediği kaydedilen iddianamede, "Bu savunma karşısında aldırılan ek bilirkişi raporunda 2009-2013 yılları arasında tespit edilebilen yasal gelirlerinin yaklaşık 401 bin TL, harcamalarının 379 bin TL, yatırım/tasarruflarının ise 403 bin TL olduğu, aynı süre zarfında özellikle 2009 ve 2010 yıllarında çoğu harcamalara ilişkin bilgilerin olmadığı, için bu kalemlerin (kredi kartı harcamaları, yurt içi ve yurt dışı tatil harcamaları, velayeti altındaki çocukların eğitim harcamaları) hesaplamaya dahil edilmediği bildirilmiştir" denildi.



Hesaplamaya dahil edilmeyen hususlarda ekonomi, iktisat ve banka konularında uzman, Ali Demir, İlkay Yılmaz, Ercüment Güler ve Fatih Çapar'a rapor hazırlatıldığı belirtilen iddianamede, "Hazırlanan 10 Eylül 2015 tarihli yeni bilirkişi raporunda Zekeriya Öz'ün kendi ve ailesinin 2009 -2013 yılları arasında tespit edilen yasal gelirlerinin yaklaşık 401 bin TL, harcamalarının 439 bin 44 TL, yatırım/tasarruflarının ise 585 bin TL olduğu, gelirleri ile giderleri arasında 146 bin 940 TL orantısızlık bulunduğu bildirildi" denildi.



Bu rapor üzerine HSYK 2'nci dairesinin 3 Aralık 2015 tarihli kararında Zekeriya Öz'ün 146 bin 940 TL kaynağı belli olmayacak şekilde mal edindiği, bu nedenle hakkında kovuşturma kararı vermesi üzerine hakkında bu iddianamenin düzenlendiği belirtilen iddianamede, Öz'ün "Haksız mal edinme" suçundan yargılamasının yapılarak 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

Malvarlığına tedbir konuldu



İddianamede ayrıca Zekeriya Öz'ün malvarlığına tedbir konulduğu bilgisine de yer verildi. Suçun sabit olması halinde 3628 sayılı Kanunun 14. Maddesine göre haksız edinilen malların zor alımına hükmedilmesinin öngörüldüğü hatırlatılan iddianamede, Bakırköy 6'ncı Sulh Ceza Hakimliği'nin 3 Aralık 2015 tarihli kararı ile Zekeriya Öz'ün, 11 Aralık 2015 tarihli kararıyla da Öz'ün eş ve çocukları adına tapuda kayıtlı tüm taşınmazlar üzerine tedbir konduğu anlatıldı.



İddianame kabul edildi



İddianamenin gönderildiği Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

