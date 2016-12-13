Hakkında yakalama kararı bulunan iş adamı havalimanında gözaltına alındı

Manisa'nın Turgutlu İlçesi'ndeki ‘FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Turgutlu Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı A.D., İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.

‘FETÖ/PDY’ soruşturmaları kapsamında Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, hakkında yakalama kararı bulunan işadamı A.D., geçen 8 Aralık'ta Sabiha Gökçen Havaalanı'nda yurda giriş yapmak isterken polis tarafından gözaltına alındı. Kosova'dan teslim olmak için geldiği sırada yakalandığı ileri sürülen A.D., dün Turgutlu'ya getirildi. Kanun Hükmü'nde kararnameyle kapatılan dernekler arasında bulunan urgutlu Sanayici ve İşadamları Derneği'in de son başkanı olan A.D.'nin Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.