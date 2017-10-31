Hakkında soruşturma başlatılan CHP'li Tezcan: Bu saldırılar Türkiye'nin faşist diktatörlükle yönetildiğinin kanıtı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hakkında “Faşist diktatör” dediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan, "Bu tehdit ve saldırılar bile Türkiye'nin demokrasi ile değil, faşist diktatörlükle yönetildiğini gösteriyor" dedi.

Tezcan, Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın yaptığı “Diktatör denilebilmesi diktatörlük olmadığının ispatı” açıklamasına da “Dün bunu söyledi, bugün talimatla soruşturma açılıyor. Bir siyasi ifadeyi savcı eliyle soruşturmak hangi rejimdir? Savcı Bozdağ'ı tekzip etti” yanıtını verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Tezcan hakkında soruşturma başlattı.

"Cezaevleri diktatöre karşı çıkanlarla dolu"

Evrensel'den Birkan Bulut'un haberine göre gelişmeleri değerlendiren Bülent Tezcan, söze “Mücadeleye devam” diyerek başladı. “Dört bir yandan süren saldırıların ülkenin faşist diktatörlükle yönetildiğinin bir ifadesi olduğunu” belirten Tezcan, yandaş medyadan hükümet sözcülerine ve en son yargının da işin içine sokularak her türlü farklı sesin, muhalif sesin korkutulmak istendiğini söyledi. Tezcan, “Bu tehditler ve saldırıların bile Türkiye'nin demokrasi ile değil faşist diktatörlükle yönetildiğini gösterdiğini” ifade etti.

Tezcan, “Onların demokrasiden, diktatörlükten ne anladığını merak ediyoruz. Sanıyorlar ki diktatörlükte karşı çıkan herkesin kafası gidiyor. Oysa tarihte de örnekleri olduğu gibi cesaretli insanlar çıkıp mücadele ediyorlar. Türkiye cezaevleri de diktatöre karşı çıktığı için hapis yatan insanlarla doludur”dedi.

"Talimatla soruşturma açılıyor"

Tezcan, Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın, “Türkiye'de de herhangi bir faşistin ve diktatörün bulunmadığının en büyük ispatı Sayın Tezcan gibi birisinin çıkıp bugün bu terbiyesizliği, edepsizliği yapmaya cüret etmesi ve yapmasıdır” sözlerine karşın soruşturma açılmasını “Dün bunu söyledi, bugün talimatla soruşturma açılıyor. Bir siyasi ifadeyi savcı eliyle soruşturmak hangi rejimdir? Savcı Bozdağ'ı tekzip etti. Demek ki konuşturmamak için gereğini yapıyorlar” diye değerlendirdi.

Bozdağ: Erdoğan'a diktatör demek edepsizlik

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Bülent Tezcan’ın ‘Erdoğan faşisttir diktatördür’ sözlerine “edepsizliktir” diye yanıt verdi. Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur’un AKP’den ve belediye başkanlığı görevinden istifasına ederken söylediği “tehdit edildim” sözlerine ilişkin de “Varsa öyle bir şey yargıya gitsin” dedi.

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