Hakkında soruşturma açtığı mübaşirin silahlı saldırısına uğrayan savcıyı saati kurtarmış

Giresun’un Tirebolu ilçesinde soruşturma açtığı mübaşirin silahlı saldırısına uğrayan savcı Yunus Emre Ersoy’u kolundaki saati kurtardığı ortaya çıktı. Kurşun savcının kolundaki saate denk geldi. Karışıklıktan faydalanıp kaçan savcı, yolunu kestiği bir otomobile binip ölümden kurtuldu.

Tirebolu Adliyesi’nde 7 yıldır görev yapan mübaşir Mustafa Koca, engelli kadrosunda görevli R.B. adına kredi çekti. Vadesi gelmesine rağmen borcu ödemeyen Mustafa Koca, R.B.’nin kredi kartını da geri vermedi. R.B. adliyede görevli Cumhuriyet Savcısı Yunus Emre Ersoy’a durumu anlattı. R.B.’nin şikâyeti üzerine Ersoy soruşturma başlattı. Polisler ifadeye çağırmak için o sırada izinde olan mübaşir Mustafa Koca’nın evine gitti. Duruma çok sinirlenen Koca silahını alarak adliyeye geldi. Savcı Ersoy’a ateş etti.

Kurşun önce savcının bileğindeki saati parçaladı. Savcı o anı ‘Bileğimden kanlar fışkırınca vurulduğumu anladım’ diye anlattı. O sırada sesleri duyan yazı işleri müdürü odaya girince saldırgan panikledi.

Adliyeden çıktığında Mustafa Koca da peşindeydi. Bu sırada ön kapıda nöbet bekleyen adliye polisi silah seslerinin geldiği kata koştu. Ama savcı ve mübaşir diğer yöndeki protokol çıkışına gidince karşılaşmadılar.

Adliyeden çıkan yaralı savcı yoldan geçen bir aracı durdurdu.

“Ben savcıyım, beni öldürecekler” diyerek araca bindi ve hastaneye götürüldü. Caddede onu arayan Mustafa Koca ise polisler tarafından yakalandı. ‘Psikolojik sorunlarım var’ diyen Koca tutuklandı. Soruşturma halen devam ediyor.