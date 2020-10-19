Hakkında iflas kararı verilen İstanbul Bilişim, akrabaları da dahil 'paravan' şirketlere milyonlarca lira para transfer etmiş

İstanbul Bilişim için iflas kararı verilmesine dayanak oluşturan komiser heyeti raporuna göre, paravan birçok firmaya milyonlarca liralık para transferi gerçekleştirildi. Rapora göre, hesabına para transferi yapılan isimlerden biri de hayali ihracat operasyonunun sanıklarından Abdurrahman Yakupreisoğlu. Raporda, şirket CEO’sunun annesi, eşi ve kardeşine de 10 milyon lirayı aşkın para transfer edildiği bilgisi yer aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, parasını aldığı halde ürününü göndermediği 50 bin mağdur ile gündemde olan İstanbul Bilişim’in konkordato davasında geçen hafta iflas kararı verildi. Ticaret mahkemesinin, davanın 2’inci duruşmasında çıkan iflas kararına dayanak oluşturan geçici konkordato komiser heyeti raporuna Hürriyet ulaştı. Paravan bir dizi firmaya milyonlarca liralık para transferlerinin yapıldığı kaydedilen raporda, toplu yapılan satışların da ödemelerinin alınmadığı kaydedildi. Şirketin sahibi görünen Nurettin Yavuz’un gelirine dair herhangi bir evrağın elde edilemediği belirtilen raporda, tüm para transferleri de mercek altına alındı.

Hakkında çok sayıda yakalama kararı bulunan Abdurrahman Yakupreisoğlu, İstanbul Bilişim’den hesabına para gönderilen isimlerden biri. Yakupreisoğlu’na gönderilen para tutarı 240 bin TL.

Hesabına para transferi yapılan isimlerden biri de Ukraynalı Serhi Dranenko isimli bir kişiye ait GKM Bilişim. Ağustos 2019’da kurulan bu şirkete gönderilen para miktarı 8 milyon 751 bin TL.

Raporda, şüpheli bulunan bir diğer para miktarı ise 4 milyon 947 bin TL. Anılan para, hakkında dolandırıcılık davası da bulunan Nurettin Yavuz’a gönderildi. Yine şirket personeli Erman E.’ye transfer edilen para miktarı ise 2 milyon 600 bin TL.

Raporda, yüklü miktarda para transferi yapılan isimlerden biri de İstanbul Bilişim’in CEO’su Önder Yeşiloba’nın eşi, kardeşi ve annesi. Rapora göre Yeşiloba’nın eşi Ö. Yeşiloba’ya aktarılan para miktarı 1 milyon 172 bin TL. Yeşiloba’nın kardeşi Ö. Yeşiloba’ya transfer edilen para miktarı ise 10 milyon TL.

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