Hakkında hapis cezası bulunan kişi, eski sevgilisinin erkek arkadaşını öldürdü

Berktuğ ÖNCÜ- Enver FATİH TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'da 30 yaşındaki İsmail Belli, eski sevgilisinin erkek arkadaşı 32 yaşındaki Tolga Öner\'i tabanca ile vurarak öldürdü. Olaydan kısa süre sonra yakalanan Belli\'nin 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve 5 ayrı suçtan arandığı öğrenildi.

Olay, bugün merkez Osmangazi ilçesi Tuna Mahallesi\'nde Güler sokakta meydana geldi. İsmail Belli, iddiaya göre aynı sokakta sevgilisi Tuğba E\'den bir süre önce ayrıldı. Belli, önceki gün yolda yürürken Tuğba E.\'yi, Tolga Öner ile gezerken gördü. İsmail Belli bugün, kendi anne ve babası ile yürürken bir kez daha sokakta karşılaştığı Tolga Öner\'e, eski sevgilisinden ayrılmasını ve uzak durmasını istedi. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Belli, belinden çıkardığı tabanca ile kaparto tamircisinin yanında çalışan Tolga Öner\'e iki el ateş etti. Göğsüne ve sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Öner olduğu yere düşerken, Belli ise motosikletle kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi ile polis ve sağlık ekibi olaşy yerine geldi. Ambulansla Bursa Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Öner, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

18 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VE 5 FARKLI SUÇTAN ARANIYORMUŞ

Olayla ilgili çalışma başlatanh polis, kısa süre içersinde zanlı İsmail Belli\'yi, bir arkadaşının evinde otururken yakalayıp gözaltına aldı. Hakkında kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan ve 5 farklı suçtan aranan Belli\'nin evinde yapılan aramada ruhsatsız 2 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü\'nde ifade veren İsmail Belli\'nin, \"Tolga eski sevgilim ile geziyordu. Bende sokağa çıktığımda onunla denk geldim. Kendisinden uzak kalmasını istedim. Daha sonra da sinirlerime hakim olamayıp ateş ettim\" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmaya sürdürülüyor.

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