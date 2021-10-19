Hakkında 'gücünü kötüye kullanma' iddiaları bulunan Bild Genel Yayın Yönetmeni Reichelt kovuldu

T24 Dış Haberler

Alman medya grubu Axel Springer, hakkında yapılan bir araştırmanın ardından ülkenin en çok satan gazetelerinden Bild'in Genel Yayın Yönetmeni Julian Reichelt'i görevden almaya karar verdi.

Reichelt, hakkında yürütülen soruşturma sırasında gazetede çalışan kadınlarla birlikte olduğunu kabul etmişti. Soruşturma boyunca 'geçici izne' çıkarılan Reichelt'in 'gücünü kötüye kullanmadığına' karar verilmişti.

Axel Springer, yaptıkları yeni bir araştırma sonucunda Reichelt'in davranışları hakkında yeni bilgilere ulaştıklarını belirtti.

Yapılan açıklamada, ''Yönetim kurulu Reichelt'in soruşturmadan sonra bile özel hayat ile profesyonel hayatını ayırmadığını öğrendi'' denildi.

Axel Springer yöneticilerinden Mathias Doepfner, Reichelt'in çok başarılı bir gazeteci olduğunu ancak artık onu ekipte tutmanın mümkün olmadığını dile getirdi.

Basında daha önce Reichelt hakkında cinsel taciz iddiaları da gündeme gelmişti.