Hakkında gözaltı kararı verilen Hilmi Yavuz: Çantamı hazırladım, bekliyorum

15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında, mart ayında yönetimine kayyım atanan Zaman gazetesinin eski yöneticileri ve yazarlarına yönelik başlatılan operasyonda aralarında Hilmi Yavuz, Ali Bulaç, Abdülhamit Bilici, Mehmet Kamış, Şahin Alpay, Mümtaz'er Türköne ve Bülent Korucu'nun da bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şahin Alpay sabah saatlerinde polisler tarafından Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Fuzuli Aydoğdu'nun talimatıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele polisi, bu sabah erken saatlerden itibaren belirlenen adreslerde gözaltı ve arama işlemi yaptı.

Kültür Servisi’ne açıklamalarda bulunan Hilmi Yavuz, sabah saatlerinde İstanbul’daki evine çilingirle girilip arama yapıldığını aktardı. Bodrum’da olduğunu, çantasını hazırlayıp beklediğini söyleyen Hilmi Yavuz şöyle dedi: “80 yaşındayım. Benim yazı hayatım ortada. Darbe girişimiyle ilişkim olması söz konusu değil. Ben hayatımı yazıyla, öğretmenlikle geçirmiş biriyim. Darbeye karşı olduğumu söyleyen birçok yazı yazdım, bunlar da Zaman’da yayımlandı. Hiçbir biçimde korku da söz konusu değil. Yarası olan gocunur. Çantamı hazırladım, bekliyorum. Gelip aldıklarında ifade vereceğim, gerçekleri söyleyeceğim. İlaçlarımı yanıma aldım, görünen o ki bir süre onlarla idare edeceğiz.”

Hakkında gözaltı kararı bulunan 47 kişi:

Osman Nuri Öztürk, Ali Akbulut, Bülent Keneş, Mehmet Kamış, Hüseyin Döğme, Süleyman Sargın, Veysel Ayhan, Şeref Yılmaz, Mehmet Akif Afşar, Ahmet Metin Sekizkardeş, Alaattin Güner, Faruk Kardıç, Metin Tamer Gökçeoğlu, Faruk Akkan, Mümtaz'er Türköne, Şahin Alpay, Sevgi Akarçeşme, Ali Ünal, Mustafa Ünal, Zeki Önal, Hilmi Yavuz, Ahmet Turan Alkan, Lalezar Sarıibrahimoğlu, Ali Bulaç, Bülent Korucu, İhsan Duran Dağı, Nuriye Ural, Hamit Çiçek, Adil Gülçek, Hamit Bilici, Şenol Kahraman, Melih Kılıç, Nevzat Güner, Mehmet Özdemir, Fevzi Yazıcı, Sedat Yetişkin, Oktay Vızvız, Abdullah Katırcıoğlu, Behçet Akyar, Murat Avcıoğlu, Yüksel Durgut, Zafer Özsoy, Cuma Kaya, Hakan Taşdelen, Osman Nuri Arslan, Ömer Karakaş.

Hilmi Yavuz kimdir?

Hilmi Yavuz 14 Nisan 1936'da İstanbul’da doğdu. Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki eğitimini yarıda bıraktı. İngiltere'ye gitti. BBC'nin Türkçe bölümünde çalıştı. Londra Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi. Türkiye'ye döndükten sonra çeşitli yayınevleri ve ansiklopedilerde görev aldı. Cumhuriyet, Milliyet, Yeni Ortam gazeteleri ve çeşitli dergilerde "Ali Hikmet" imzasıyla inceleme, eleştiri ve denemeler yazdı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. İlk şiirleri Kabataş Erkek Lisesi'nde edebiyat öğretmeni Behçet Necatigil yönetiminde çıkan "Dönüm" dergisinde yayınlandı. Bu dönemde daha çok İkinci Yeni akımının etkisinde imgeci şiirler yazdı. Sonraki yıllarda gelenekçilikle çağdaş bir bakışı kaynaştıran, biçim ve özün dengelendiği bir düzey sergiledi. İslam mistisizmi, özellikle de tasavvuftan yararlanarak kendine özgü bir sözcük dağarcığı geliştirdi. Halen Zaman gazetesinde kültür yazılarına ve Bilkent Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir. Ayrıca İpek Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Talat Halman tarafından Şairi Azam sıfatı verilmiştir. Bu Talat Halman ve Hilmi Yavuz arasındaki mizahi diyaloğun bir örneğidir.