"Hakkında fezleke hazırlanan 68 milletvekilinin yüzde 90'ı 'Tayyipler Alemi' karitatürüyle suçlanıyor"

CHP Ankara Milletvekili, Meclis Anayasa Komisyonu Üyesi Murat Emir, ODTÜ'lü öğrencilerin tutuklanmasına neden olan ‘Tayyipler Alemi karikatürü nedeniyle onlarca milletvekili hakkında fezleke düzenlendiğini söyledi. Basın savcılığının karikatürü suç saydığını belirten Emir, “Tek parti döneminde Markopaşa Dergisi’nde Aziz Nesinler, Rıfat Ilgazlar bunun daha fazlasını yapıyorlardı. Türkiye’yi getirdikleri nokta şu anda şu anda 80 yıl öncesinin de gerisinde” dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Twitter'da "Tayyipler Alemi" karikatürü paylaşan CHP­ Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan soruşturma başlattığı haberleri daha önce kamuoyuna yansımıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezuniyet töreninde açtıkları pankartın ardından, gözaltına alınan daha sonra serbest bırakılan öğrenciler ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüşmüş, ardından şikâyetini geri çekeceğini açıklamıştı.

Murat Emir’in T24’e fezlekelere ilişkin verdiği bilgi şöyle:

“70 fezlekeden 68 tanesi CHP’lilerle ve bunların da yüzde doksanı ‘Tayyipler Alemi’ karikatürüyle ilgili. Basın savcılığı bunu suç kabul etmiş. Tabii, savcılığın nereden talimat aldığını çok açık biliyoruz. Son yıllarda yargının tamamen ele geçirilmesiyle beraber Erdoğan’a neredeyse hiçbir neredeyse eleştiri getirilmek olanaksızlaştı. Savcılık bunu Cumhurbaşkanına hakaret suçu saymış.”

“AKP Genel Başkan sıfatıyla hepimize her gün hakaret ederken cumhurbaşkanı sıfatıyla özel koruma altında”

“Burada ilk olarak aynı fiil aynı söz özellikle CHP’lilere söylenen sözler hakaret olarak kabul edilmezken Erdoğan söz konusu olduğu zaman en ufak bir eleştirinin dahi bir suç sayıldığı dönemden geçiriyoruz. Birinci sorun bu. Bu düşünce özgürlüğünü kökünden sakatlayan bir durum.

İkinci sakatlıkta Cumhurbaşkanı aynı zamanda AKP Genel Başkanlığı sıfatını da yürütüyor. AKP Genel Başkan sıfatıyla hepimize her gün hakaret ederken cumhurbaşkanı sıfatıyla özel koruma altında, ceza kanunu 299 kapsamında. Biz ona bir eleştiri getirdiğimizde cumhurbaşkanına eleştiri getirmiş oluyoruz. Dolayısıyla burada hukuk eşitsizlik de var.

Kaldı ki burada basit bir karikatür söz konusu. Tek parti döneminde Markopaşa da Aziz Nesinler, Rıfat Ilgazlar bunun kat be kat fazlasını yapabiliyorlardı. Türkiye’ye getirdikleri nokta şu anda 80 yıl öncesinin de gerisinde.

TBMM Başkanlığı’na son gelen 17 fezleke ile Meclis'e ulaşan dosya sayısı ise 61 oldu.

Bu arada, tekrar milletvekili seçilenlere ait 252 dokunulmazlık dosyası da Meclis'in gelen kağıtlar listesinde yayımlandı.”