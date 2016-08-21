Hakkında 'FETÖ'den gözaltı kararı olan "Fi-Yapı'nın patronu adliyeden kaçtı" iddiasına avukatından yanıt

‘FETÖ’nün mali yapılanması’ operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Fi-Yapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan'ın avukatı Halil Canbolat, müvekkilinin adliyeden kaçtığına ilişkin iddiayı yalanladı. Canbolat, İnan’ın yurt dışında bulunduğunu, pazartesi günü Türkiye'ye dönüp cumhuriyet savcılığına ifade vermeye gideceğini söyledi.

Habertürk’ten Veli Sarıboğa’nın haberine göre, ‘FETÖ’ye finansal destek sağladığı iddiasıyla Akfa Holding ve 44 alt şirketi ile Yeni Mağazacılık AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen Fi Yapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan'ın teslim olmak için gittiği Anadolu Adalet Sarayı'ndan kaçtığı iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

İnan'ın avukatı Halil Canbolat, müvekkilinin yurt dışında bulunması nedeniyle çarşamba günü Anadolu Adalet Sarayı'na kendisinin tek başına gittiğini, soruşturma savcısına müvekkilinin yurt dışında bulunduğunu, pazartesi günü geleceğini bildirdiğini söyledi.

Avukat Canbolat, yurt dışında bulunan müvekkili Fikret İnan'ın Anadolu Adalet Sarayı'na gitmesinin mümkün olmadığını, bu nedenle "Teslim olmak için gittiği adliyeden kaçtı" iddiasının doğru olmadığını söyledi.

İş adamı Turgut Aydın serbest bırakıldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Cumhuriyet Savcılığınca ifadeleri alınan A101 Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Aydın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Yaşar Aydın, Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Aydın ile Aydan Aydın, Zehra Aydın ve Oksana Aydın serbest bırakıldı.

Gözaltı işlemleri devam ediyor

Emniyet nezarethanesine yer olmadığı için Anadolu Adliyesi nezarethanesinde tutulan, AKFA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş, eşi Yeliz Aktaş, AKFA Holding eski yöneticisi İhlas Holding CEO'su Cahit Paksoy ve İnanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İnan'ın da aralarında bulunduğu 92 şüphelinin gözaltı işlemleri devam ediyor.