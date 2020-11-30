Hakkında FETÖ imasında bulunulan İyi Partili Kavuncu: Ergenekon, Balyoz süreçlerinde yapılanların benzeri yapılmaya çalışılıyor

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Satuk Buğra Kavuncu, partisinin İstanbul milletvekili Ümit Özdağ’ın kendisi hakkında iddiaları üzerine açılan soruşturmada son durumu değerlendirdi. Kavuncu, "Ergenekon, Balyoz süreçlerinde kahraman Türk askerleri hayatlarını kaybetti. Aileleriyle beraber birçok travmalar yaşadılar. Şimdi benzeri yapılmaya çalışılıyor. Bunu yapanların yanına asla kar kalmayacak" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Kavuncu kendisine yöneltilen iddialar hakkında “Türkiye’de ekonomik problemler varken, pandemi ile ilgili ciddi sıkıntılar yaşanıyorken, bunun sürekli gündemde kalıyor olması ayrıca rahatsız edici. Maliye Bakanı’nın istifa ettiği bir ortamda 27 saat hiçbir televizyon kanalı konuşmazken, yaklaşık bir- bir buçuk aydır sürekli bu konular konuşuluyor tartışılıyor. Benim özelimde konu yargıya intikal etmiştir. Hoş olmayan bir mevzu, insanın olmadığı bir şey konusunda kendisini ispat etmeye, anlatmaya çaba göstermesi, iddiada bulunanın bu konuda iddiayı yaptıktan sonra çekilmesi Türk siyasetinin yaşadığı çok ağır bir travmadır” dedi.

"Şeffaf bir insanım"

Özdağ’ın kendisine yönelttiği iddialar hakkında Kavuncu, şunları kaydetti:

“Mücadelede canınızı sıkan hoşunuza gitmeyen bir mevzu oldu mu siyasi rakiplerinizi bu tür ithamlarla yıpratmaya çalışmak Türk siyasetinde sanki normalleşmeye başladı ama biz bunun normalleşmesine izin vermeyeceğiz. Bunu yapanlar bedelini bir şekilde ödemeli çünkü Türkiye’nin çok canı yandı bundan. Ergenekon, Balyoz süreçlerinde kahraman Türk askerleri hayatlarını kaybetti. Aileleriyle beraber birçok travmalar yaşadılar. Şimdi benzeri yapılmaya çalışılıyor. Bunu yapanların yanına asla kar kalmayacak, o konuda hukukun vermiş olduğu hukukun bana vermiş olduğu bütün yetkileri elbette sonuna kadar kullanacağım. Devletin en üst düzey iki kurumu söyleyeceğini söylemiş.

Ben 10 yıldır Türkiye’de iş hayatının içerisinde bir insanım. Binlerce insanın çalıştığı bir kurumun başındaydım. O kadar ortada bir insanım. İddia sahibinin dışında zaten iddiayı tekrar eden, konuşan başka kimse yok. 17 yıllık bilinen, kendisinin meçhul gördüğü her şeyi de meçhul olduğunu varsayıyor. Onlarca birliğin, işadamları derneğinin, sivil toplum kuruluşunda bulunmuş ortada şeffaf olan bir insanım."