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Hakkında FETÖ'den takipsizlik kararı verilen Fettah Tamince için kritik karar

10 Şubat 2020 07:15

İş insanı Fettah Tamince hakkında 'FETÖ'den verilen takipsizlik kararıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 16. Ceza Dairesi, Tamince hakkında “FETÖ’den” yeniden soruşturma yapılıp yapılmayacağına  karar verecek.

Eski Sincan Hakimi Osman Kaçmaz, Tamince hakkında “zimmet, FETÖ'ye yardım”dan suç duyurusunda bulundu. Antalya Başsavcılığı, ifadesini dahi almadan Tamince için takipsizlik kararı verdi. Kaçmaz, karara itiraz etti. Sulh Ceza Hakimliği, takipsizlik kararını “kesin olarak” kaldırdı. Soruşturma savcısı, bu karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren üst mahkeme de Tamince'yi ikinci kez akladı.

Adalet Bakanlığı, bu hukuk dışı karara itiraz etti, takipsizlik kararının kaldırılması için kanun yararına bozma talebinde bulundu. Dosya, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin önüne geldi. 5. Ceza Dairesi de, 20 Ocak'ta dosyanın terör örgütlerine ilişkin suçlara bakmakla görevli 16. Ceza Dairesi'ne gönderilmesine karar verdi. Kararda, Tamince'nin üzerine atılı en ağır suçun ‘silahlı terör örgütüne üye olma' suçu olduğu anımsatıldı.

Tamince hakkında 'FETÖ'den yeniden soruşturma yapılıp yapılmayacağına 16. Ceza Dairesi karar verecek.

 

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