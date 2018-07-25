Hakkında ev hapsi kararı verilen ABD'li papaz Brunson cezaevinden çıktı

'FETÖ ve PKK adına suç işlediği' iddiasıyla tutuklu bulunan ve 35 yıl hapsi istenen ABD’li rahip Andrew Craig Brunson hakkında adli kontrolle 'ev hapsi' kararı verildi. Brunson, kararın ardından cezaevinden çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir araya geldiği zirvede serbest bırakılma talebiyle görüşülen rahip Andrew Craig Brunson’un, 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği' gerekçesiyle 15 yıla kadar, 'devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek' suçlamasıyla İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanıyordu.

İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, ABD’li rahip Andrew Craig Brunson hakkında, adli kontrolle ’ev hapsi’ne alınmasına karar verdi. Rahip Brunson hakkında yurtdışına çıkış yasağı da getirildi.

Cezaevinden çıktı

Kararın ardından verilen ev hapsi uygulamaya koyuldu. Din görevlisi Andrew Brunson saat 17.25 sıralarında Buca Cezaevinden çıktı.

"Ailesinin ona ihtiyacı var"

ABD Başkanı Donald Trump, Brunson'ın suçsuz olduğunu ifade etmiş ve geçen hafta Twitter hasebında paylaştığı mesajda "Erdoğan, Brunson'ın serbest kalması için bir şey yapmalı" demişti.

Trump şu ifadeleri kullanmıştı: "Türkiye'nin cezaevindeki saygın Pastör Andrew Burnson'ı tahliye etmemesi tam bir rezalet. Çok uzun zamandır rehin tutuluyor. @RT_Erdogan bu mükemmel Hristiyan eş & babanın serbest kalması için bir şey yapmalı. Yanlış bir şey yapmadı ve ailesinin ona ihtiyacı var!"