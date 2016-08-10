Hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' davası açılan öğrenciler yurtlara alınmayacak!

Darbe girişiminin ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı hizmet veren yükseköğrenim öğrenci yurtları ile ilgili yönetmelikte önemli değişikliklere gidildi.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, cezası ertelenmiş bile olsa, Terörle Mücadele Kanunu ile Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) yer alan “Kamu barışına karşı işlenen suçlar” ve “Millete ve devlete karşı işlenen suçlar”dan hüküm giyen ya da bu suçlardan hakkında dava açılmış öğrenciler, artık devlet yurtlarında barınamayacak. Yine “Cumhurbaşkanına hakaret”, “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama”, “suçu ve suçluyu övme” gibi suçlardan hakkında dava açılmış öğrenciler de yurtlarda kalamayacak. Devlet büyüklerine karşı hakarette bulunan öğrenciler ise kaldıkları yurtlardan süresiz olarak çıkarılacak.



“Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği” dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte yer alan düzenlemeler özetle şöyle:

Bu suçlar varsa yurt yok

- Taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan 6 ay ve daha fazla hapis cezası alanlar yurtlarda kalmak için başvuramayacak.

- Cezası ertelenmiş bile olsa Terörle Mücadele Kanunu ile TCK’da yer alan “Kamu barışına karşı işlenen suçlar” ile “Millete ve devlete karşı işlenen suçlar”dan hüküm giymiş öğrencilerle, bu suçlardan davası süren öğrenciler artık devlet yurtlarında barınamayacak. Bu kapsamda yer alan suçlar arasında, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”, “dini değerleri aşağılama”, “silahlı olmayan çete/örgüt faaliyetlerine katılma”, “rüşvet”, “cumhurbaşkanına hakaret”, “devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar”, “anayasal düzene karşı işlenen suçlar”, “cumhurbaşkanına suikast”, “darbe teşebbüsü”, “silahlı örgüt kurma”, “milli savunmaya karşı işlenen suçlar”, “devlet sırlarına karşı işlenen suçlar”, “casusluk” gibi suçlar yer alıyor.



- Yurdun bulunmasına esas üniversite ve birimlerinin faaliyetine son verilmesi halinde yurtlar, Gançlik ve Spor Bakanlığı tarafından süresiz olarak kapatılacak.

Disiplin işlemi yapılacak



- Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin öğrencinin yurtta barındığı sürede gerçekleşmesi durumunda öğrenci kaydını sildirmiş bile olsa disiplin işlemi başlatılacak ve sonuçlandırılacak.



- Devlet büyüklerine karşı yurt içinde ve dışında hakarette bulunmak ya da bu nedenle cumhuriyet savcılığınca haklarında kamu davası açılan öğrenciler, kaldıkları yurtlardan süresiz olarak çıkarılacak.



- Basın, sosyal ve görsel medyada yurt öğrencilerine, KYK’ya veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yöneticilerine hakaret ettiği veya aleyhinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, yurt öğrencileri üzerinde siyasi baskı kurduğu, yurt içinde veya dışında terör örgütlerinin eleman temini amaçlı düzenlediği faaliyetlere katıldığı tespit edilen öğrenciler, yurtlardan süresiz olarak çıkarılacak. Haklarında henüz soruşturma yürüyen öğrencilerin ise 30 güne kadar yurt binalarına girmesi tedbir olarak yasaklanabilecek.



- Eylemlerden dolayı haklarında dava açılıp açılmadığına bakılmaksızın terör örgütlerinin eylemlerine katıldığı tespit edilen öğrencilerin yurtla ilişiği kesilecek.