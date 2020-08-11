Hakkında "belgede sahtecilikten" suç duyurusunda bulunulmuştu; 2019'da görevden alınan Ecmel Ercan hâlâ bakanlık lojmanlarında kalıyormuş

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na atadığı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) hakkında “belgede sahtecilikten” suç duyurusunda bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından Haziran 2019’da görevinden alınan Ecmel Ercan’ın, hâlâ bakanlık lojmanlarında kaldığı belirtildi.

Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberinde, Ercan’ın, yaklaşık iki yıldır Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait Söğütözü lojmanlarında ikamet ettiği, yetkililer tarafından ise herhangi bir tahliye işleminin yapılmadığı belirtildi.

Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, konuya ilişkin Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, bakanlığın taşra kuruluşu sistemine göre çalıştığına dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Taşra kuruluşlarında lojman çok önemlidir. Arazi koşullarında çalışan insanlar, zaman zaman gerek ormanda, gerekse tarlada olağanüstü birtakım olaylar yaşayabilir. Bu hizmeti sunan memurların lojmanda olmaları çok önemlidir. Gelişecek olağanüstü olaya memurun müdahalesi kolay olur, alana rahat ulaşabilir. Zaten kuruluş kanununda da kimin nerede oturacağı yasayla da belirlenmiştir. Bu gerçekler dururken, şu anda hiçbir kamu görevi olmayan Ecmel Ercan’a lojman verilmesi asla doğru değil. Bu dönemde bu hukuksuzluklar giderek artıyor. Biz bu haksızlığın üstüne gideceğiz. Bunca personel lojman sırası beklerken, Ecmel Ercan gibi kişiler ne sıfatla lojmanda oturtuluyor? Yetkilileri denetleyen kimse yok mu bakanlıkta? Yapılanların doğru olarak kamuoyuna anlatılması herkesin borcudur. "