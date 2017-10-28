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Hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın İncirliova İlçesi'nde hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 yaşındaki Cengiz Baş, polisin operasyonu sonucu yakalandı

28 Ekim 2017 01:50

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın İncirliova İlçesi\'nde hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 yaşındaki Cengiz Baş, polisin operasyonu sonucu yakalandı.
İncirliova İlçe emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, \'Hükümlü ve tutuklunun kaçmasına yardım etme\', \'Kamu kurumundan hırsızlık\', \'Yaralama\' gibi 7 ayrı suçtan aranan, hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cengiz Baş’ın Hürriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi\'nde olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Saat 19.00 sıralarında operasyon düzenleyen ekipleri fark eden Cengiz Baş kaçmaya çalıştı. Kısa bir kovalamacanın ardından yakalanıp, gözaltına alınan Baş emniyete götürüldü. Cengiz\' Baş\'ın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi. 

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