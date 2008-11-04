Hakkı Devrim, hangi gazeteleri eledi?

Her gün yayımlanan günlük ulusal gazetelerin yanı sıra Le Monde'u ve haftada sekiz dergiyi sayfa sayfa gözden geçiren, ilgisini çeken her haber ve yazıyı, önemli bulduğu satırların altını çizerek okuyan, bunları kesip arşivleyerek saklayan yazar Hakkı Devrim, artık gazete sayısını azaltmaya karar verdi.

Bağırsak kanseri nedeniyle bir ameliyat geçiren Hakkı Devrim, Radikal'de bir süre ara verdiği yazılarına yeniden başladı. Gazete ve dergilere ayırdığı mesainin günde beş saati aldığını belirten Devrim, hastalık, ameliyat ve yaş olarak geldiği noktanın da tesiriyle, nihayet pes ettiğini, gazete sayısını 11’e indirdiğini yazdı.



Yazar Devrim, gazete sayısını azaltırken nasıl bir eleme yaptığını şöyle anlattı:

"Gazeteleri elerken İslam’a sadık dört gazeteyi önüme dizip, bir süre düşündüm: Zaman, Yeni Şafak, Millî Gazete ve Vakit. Vakit ile Millî Gazete’yi eledim de, Zaman’da doğrusu tereddüt ettim. Tek gazete kalsın istiyordum, Yeni Şafak’da karar kıldım."









