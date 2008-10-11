Hakkı Bulut’un ezeli kırgınlığı

Söylediği şarkılar altın plaklar aldı, albümleri milyonlar sattı. 40 yıldır müzik için uğraştı, ama hak ettiği değeri bir türlü göremedi. Peki ama niye? Ünlü şarkıcı Hakkı Bulut, faturayı kendine çıkararak bütün paraları yapımcılara kaptırdığından yakınıyor.



Gürses ve Gencebay’ın basın tarafından desteklendiğini ancak kendinin yalnız bırakıldığını söyleyen Hakkı Bulut, Zaman gazetesine verdiği röportajında, özeleştirisini yapmaktan da geri kalmadı.



Bulut’un yaşadıklarına ve kırgınlıklarına dair açık açık konuştuğu röportajı:



Hakkı Bulut deyince birçok kişinin aklına farklı şarkıları gelir. Kimi onu 'İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız' ile kimi 'Ben tövbemi geri aldım'la kimi de 'Henüz üç yaşında bir kardeşim var, seni ondan bile kıskanıyorum' ile hatırlar. Hemen herkesin içinde bir anı barındırdığı bu şarkılar, yıllardır pek çok şarkıcının da repertuarında ilk sıralarda aldı. Çıkardığı 55 albüm, 600 güfte ve besteyle müzik hayatını sessiz sedasız sürdürmeye devam ediyor Hakkı Bulut. Ona ne baba diyen oldu, ne kral ne de imparator ama değerini anlamaları için kendi tabiriyle belki de ölümünü bekliyorlar.



Ünlü müzisyen, geçtiğimiz günlerde internet sitesinde bu sessizliğine sitem edercesine bir özeleştiri yayınladı. Her biri milyonların üzerinde satan albümlerinden kendisi beş kuruş kazanamazken, bütün paraları yapımcılara kaptırdığından yakındı. Hem de, "Bayağı enayiymişim, hak ettiğine bile kavuşmayı başaramayan beceriksizin biriymişim." diyecek kadar da öfkeli kendisine. Tam da yeni albümü 'Töreniz Batsın'ı çıkardığı şu günlerde kapısını çaldık ünlü şarkıcının. Bizler iki aile ve düğün şarkıcısı dizilerinde 'İkimiz bir fidanız'ı dinlerken o, reyting uğruna oğluyla televizyon kanallarında tartıştığına yanıyor.



İnternet sitenizden neden özeleştiri yaptınız?



40 yıl geçti, hâlâ nasıl para kazanacağımı, nasıl televizyonlara çıkacağımı bilemedim. Başkasının eserleriyle bir gecede ünlü olanların bir konserinde aldığı parayı ben bir yılda alamıyorum. Üstelik bütün besteler, güfteler bana ait. Demek ki ben adam değilim ki, bunu beceremiyorum.



Neden?



Yıllardan beri plak firmalarının hepsi bana ihanet etti. Albümlerim üzerinden yapımcılar daireler, apartmanlar, arabalar aldı. "Babacığım şu boş kağıdı bir imzala, Avrupa'daki konserler için lazım olur." deyip beni kandırdılar. O kağıtlara, bütün haklarımı devrettiğimi yazdılar. Sonra bir bakıyorum, klasikler albümüm çıkmış hiç haberim yokken.



Müslüm Gürses ya da Orhan Gencebay'ın gerisinde kalmanız sizi üzüyor mu?



Onların hepsi benden sonra çıktı. Ben bu öfkeyi boşuna taşımıyorum. Basına da sitem ediyorum hatta. 'Ölmemi bekliyorum' diye bir de şarkı yazdım o yüzden. Altın plaklar aldım, yine de beni yazmadılar.



Reyting uğruna kullanılacak adam değilim



Oğlumla tartışmaya girdiğim programlarda resmen reyting uğruna kullanılmadım. Onu öğrendikten sonra da televizyonlara çıkmadım. Ama sürekli arayıp durdular. O olayların ardından ömrümden 10 sene gitti.







