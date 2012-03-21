Hakkı Altınkaynak CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı için adaylığını açıkladı

T24 - Aktif siyasete 1976 yılında CHP'de başlayan Hakkı Altınkaynak 36 yıllık tecrübe ile CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı. Altınkaynak, ''Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde verilen değişim mücadelesinde, örgütümüzle birlikle katkımızın olması gerektiğine inanıyorum. Bunun içinde göreve geldiğimizde tüm bilgi ve gücümüzle çalışacağız.Bu süreçte parti içindeki tüm demokratik kanalları açık tutarak örgütümüzün gücünü ortak enerjiye dönüştürme gayreti içinde olacağım ve bunu da halkımıza yansıtacağız. Örgütümüzle birlikte sokaklarda, mahallerde, meydanlarda yan yana olacağız.'' dedi

CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı için yapılacak seçimler 24 Mart Cumartersi günü saat 10.00'da Ataşehir Zübeyhanım Öğretmen Evi'nde yapılacak.

CHP Ataşehir İlçe Başkanı adayı Hakkı Altınkaynak'ın açıklaması:

Değerli Delege Arkadaşlarım,

Bugün itibarı ile CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı'na adaylığımı açıklıyorum.

36 yıldır üyesi olduğum ve bu kimliği de onur ve sorumluluk içinde taşımanın bilinci ile bu göreve talibim.

Özlemini hep duyduğumuz demokratik kural ve erdemleri, parti içi demokrasiyi, örgüte saygıyı hayata zverecektir.

Görüyoruz ki ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Cumhuriyetimizin temel değerleri sistemli bir şekilde yok edilmek isteniyor, adalet duygusu zayıflatılıyor ve vicdanlar aşınıyor. İleri demokrasi yalanları ile de bu süreç perdeleniyor. Bu böyle gitmemeli ve gitmeyecektir. Halkımız ve partimiz bu gidişe seyirci kalamaz. Bu süreci durdurma görevinin ağır yükü de partimize düşüyor.

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde verilen değişim mücadelesinde, örgütümüzle birlikle katkımızın olması gerektiğine inanıyorum. Bunun içinde göreve geldiğimizde tüm bilgi ve gücümüzle çalışacağız.

Bu süreçte parti içindeki tüm demokratik kanalları açık tutarak örgütümüzün gücünü ortak enerjiye dönüştürme gayreti içinde olacağım ve bunu da halkımıza yansıtacağız. Örgütümüzle birlikte sokaklarda, mahallerde, meydanlarda yan yana olacağız.

Bilmeliyiz ki bizim sorumluluğumuz sadece yaptıklarımızla sınırlı değil, yapamadıklarımızla da sorumluyuz. Tek tek yapamadıklarımızı örgütümüzle ortak çalışma ile başaracağımıza canı gönülden inanıyorum.

Ataşehir de Belediye Başkanımız Sayın Battal İlgezdi öncülüğünde önemli değişimler gerçekleşmektedir. Bu gelişmeler sadece fiziki gelişmelerle sınırlı değil, ilçemizde verilen hizmetlerde insan sıcaklığı da hissediliyor. Yapılan sağlık hizmetleri, yeni yeşil alanların açılması, işsiz ve yoksul yurttaşlara uzanan eller, eğitim kurumlarına verilen destekler, dini mekanlara verilen hizmetler, kültürel faaliyetler, sanatçılarla kurulan yakın diyaloglar insan sıcaklığının somut göstergeleridir.

Örgütümüze düşen görev Belediye Başkanımızın öncülüğünde ortaya konan bu hizmetlerin çoğalmasına katkı sunmak ve halkımızla paylaşmaktır.

Bu süreçte bizimle birlikte yürüyen ve yürümüyen tüm delegelerimizi ve örgüt emekçilerimizi saygı, sevgi ile kucaklıyor ve selamlıyorum.

CHP Ataşehir İlçe Başkan Adayı

Hakkı ALTINKAYNAK

Hakkı Altınkaynak kimdir?

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1950 Sivas, İmranlı doğumluyum. Üsküdar Burhan Felek Lisesi mezunuyum. 1973 yılından itibaren İstanbul da yaşamaktayım. Evli olup 3 erkek çocuk babasıyım. Türkiye Denizcilik İşletmelerinde 22 yıl memur olarak çalıştım. 1995 yılında işten ayrılarak serbest ticaret ile uğraşmaya başladım.

Siyasi hayatım 1976 yılında CHP Üsküdar İlçesine üye olmam ile başladı. 1983 yılında üyeliğim SHP ile devam etti.

• 30 yıla yakın CHP Üsküdar Emniyet Mahallesi Temsilciliği,

• 1998 CHP İstanbul İl Delegeliği,

• 1999-2001 yılları arası CHP Kurultay Delegeliği,

• 2010 yılından bu yana da Ataşehir İlçemizde İstanbul İl delegeliği görevini sürdürmekteyim.

Demokrasimiz ve toplumsal yaşamımızın güçlenmesi için Sivil toplum örgütlenmelerinin yaşamsal önemine gönülden inanan bir düşünce içindeyim. Siyasi kimliğimin dışında 12 yıl bölgesel derneklerde başkanlık yaptım.

• 1996-2003 yılları arasında Mustafa Kemal Mahallesinde bulunan Boğazören Köyü Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanlığı,

• 2007-2011 yılları arasında Sivas İmranlı ve Köyleri Kültür Dayanışma Derneklerinin Başkanlığı görevlerini sürdürdüm.

İlgi alanım sadece yaşadığımız yer ile sınırlı değil, ülkemizin her bölgesindeki sorun ve gelişmeler toplumsal yaşamımıza etki edeceğine inanıyorum. O nedenle doğup ama sonra terk edip geldiğimiz köylerimizi ve oradaki insanların sorunlarına da eğilmeyi önemli bir sorumluluk olarak gören ve o sorunlara çözümler üretmeye çalışan bir yapıdayım.