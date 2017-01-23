Hakkâri'nin Bağışlı Köyü'nde gribe karşı sazlı sözlü öpüşme yasağı!

Türkücü Aydın Aydın, insanların birbirleriyle öpüşmesiyle hastalık bulaştığı iddiasıyla 'Öpme hastayım, gribim' isimli bir şarkı yaptı. DHA'nın haberine göre Aydın, köylülelere ve küçükbaş havvanlara maske taktı. DHA'nın haberine göre Aydın, "Hastayım beni öpme, gribim beni öpme, fazla ısrar etme" adlı şarkının çekimlerini de kendi köyü olan Hakkâri'nin Bağışlı Köyü'nde yaptı. Köy muhtarı Selahattin Aydın da Aydın Aydın'ın ülkede yaşanan gribal enfeksiyonlardan dolayı insanların birbirleriyle öpüşmesini istemediğini bu nedenle kendilerini de 200 haneli, 2 bin nüfüslu köylerinde insanların birbirleriyle öpüşmesini yasakladıklarını, bu uygulamanın Türkiye'ye de örnek olmasını istediklerini söyledi. Gribal enfeksiyon nedeniyle öpüşmenin kaldırılması gerektiğini belirten muhtar Aydın, şöyle konuştu:

"Gribal enfetsiyona yakalanmış yüzbinlerce insan var ve bu gribal enfeksiyona da öpme ve öpüşme davetiye çıkarıyor.Aslında yüzbinlerce insanın sıkıntısıdır bu. İş adamları, sanatçıların, siyasetçilerin ve bir çok insanın dert yandığı bir şeydir. Bunu da ilk defa ben dile getirdim. Kalabalık yerlerde , düğünlerde önce kendi aramızda bu öpüşmeyi kaldırmamız lazım. Biz sevdiğimiz çocuklarımızı ve insanları lütfen öpleyelim. Ayrıca selam verelim. selam alınır, verilir, bizim geleneklerimizde de çok önemli bir yeri var. Lütfen bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Ben kendi köyümde Hakkari'nin Bağışlı Köyü'nde yaptığımız bu türkü ile öpüşmeyi kaldırdık. Sloganımız da hapşu, öpmedir."

Aydın Aydın, bir süre önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dolar bozdurma çağrısıyla ilgili yaptığı çağrısına da kendi köyünde zap suyuna dolar atarak destek vermişti.