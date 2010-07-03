'Hakkâriliyim diye dövdüler'

T24 - Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Yavuz Bayhan, Hakkârili olduğu için fakülte binasında bir grup öğrencinin şiddetine maruz kaldığını öne sürerek, eğitimini yarım bıraktığını iddia etti.



Radikal'den Behçet Dalmaz'ın haberine göre İstanbul’da bir grup öğrenci tarafından bıçaklanarak hastanelik olan Hakkârili üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Yavuz Bayhan, tedavi gördüğü İstanbul Göztepe Hastanesi’nden taburcu olduktan sonra can güvenliği olmadığı gerekçesiyle 15 gün önce Hakkâri’ye döndü.



Tedavisine evinde devam edilen Bayhan, "ülkücüler" dediği 11 öğrencinin bıçaklı saldırısına uğradığını söyledi.



Yavuz Bayhan, olay günü yaşadıklarıyla ilgili olarak şunları anlattı:



“O gün sınavım vardı. Tam sınava girmek üzere iken koridorda 11 kişilik bir grup, bana saldırmaya başladı. Ellerinde döner bıçakları, sopalar ve bıçaklar vardı. İlk darbeyi ellerimden aldım. Ağır darbeler yüzünden yere yığıldım. Baskı ve şiddetten dolayı ayrılmak zorunda kaldım. Polislere ifade verdim. Can güvenliğim olmadığı için Hakkâri’ye gelmek zorunda kaldım” dedi.



Bayhan saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.





