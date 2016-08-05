Hakkarililer 'referandum' istedi

Hakkari’nin isminin değiştirilip ilçe konumuna getirilmek amacıyla TBMM’ye sunulan yasa tasarısına tepki göstermek üzere akşam üzeri bir araya gelen yaklaşık 3 bin kişi, ellerindeki ‘Kadim Kent Olan İlimize Dokunmayın’, ‘15 Temmuz Darbesini Engelleyen Halkı Kırmayın’, ‘Hakkari’me Dokunma’ gibi pankartlarla yürüyüşe geçti. Halk, refenradum talep etti.

Yeni hükümet konağı önünde son bulan yürüyüşe katılan vatandaşlar, ‘Hakkari ildir, il kalacak’ sloganları attı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mazlum-Der Hakkari Şube Başkanı Cengiz Şen, 2 Ağustos tarihinde Hakkari ve Şırnak’ın taşınmasıyla ilgili TBMM’ye bir yasa tasarısı gönderildiğini belirterek, “Biz Hakkari halkı olarak düzenlenen bu yasa tasarısını doğru bulmuyoruz. Halka danışılmadan yapılan hiçbir siyaset yerini bulmamıştır ve halktan geri dönmüştür. Hakkari’nin ilçe statüsüne düşürerek çok ciddi sosyal, ekonomik ve siyasal sonuçları göz ardı ediyorlar” dedi.