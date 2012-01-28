-Hakkarili esnafa Habur'dan sınır ticareti müjdesi ANKARA (A.A) - 28.01.2012 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Hakkari'de yerleşik esnaf ve tacirin, Habur kapısından Irak'a sınır ticareti yapabilmesini düzenleyen tasarının Başbakanlık'a sevk edildiğini belirterek, sınır ticareti kapısının Hakkari'de yerleşik esnaf ve tacirin yüzünü güldüreceğini kaydetti. Çağlayan, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki sınır illerinde ekonomik aktiviteyi artırmak, esnaf ve tacirlerin gelirlerini yükseltmek, daha fazla ticaretin yapılmasını temin ederek, bölgenin ekonomik canlanmasına katkıda bulunmak amacıyla sınır ticareti uygulamasını yürüttüklerini ifade etti. Türkiye'nin komşularıyla artan ticareti nedeniyle mevcut sınır kapılarının yetersiz kaldığını kaydeden Çağlayan, bu nedenle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın üç yeni sınır kapısı açılması ve bu kapılardan sınır ticareti yapılması talimatı doğrultusunda Hakkari-Şemdinli-Derecik ve Çukurca-Üzümlü mevkileri ile Şırnak-Uludere-Gülyazı mevkiinde sınır kapısı açılması çalışmalarına başlandığını kaydetti. Söz konusu sınır kapılarının açılması, fiziki alt yapının oluşturulması ve gümrük idarelerinin kurulmasından sonra bu kapılardan sınır ticareti yapmanın mümkün hale gelebileceğini belirten Çağlayan, şu ifadeleri kullandı: ''Hakkari'de yerleşik esnaf ve tacirimizin Irak ile yapılan ticaretten daha fazla pay almasını, sınır ticaretinden daha fazla yararlanmasını temin etmek ve Irak ile Habur üzerinden sınır ticareti yapmasını sağlamak için ilgili mevzuatta düzenleme yaptık. Hakkari ilimizde oturan esnaf ve tacirlerimizin Habur sınır kapısı üzerinden Irak ile sınır ticareti yapma imkanını düzenleyen 'Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Taslağı'nı Başbakanlık'a sevk ettik. Yapılan düzenleme ile Hakkari'de yerleşik esnaf ve tüccar ile işletmeler hem İran, hem de Irak ile sınır ticareti yapabilecek.'' Habur sınır kapısının yetersiz kalması nedeniyle Ovaköy ve Sinanova'da iki yeni sınır kapısı açılması çalışmalarının ilgili kurumlar nezdinde devam ettiğini ve konuya ilişkin Irak Merkezi Hükümeti ile sürekli temas halinde olduklarını bildiren Çağlayan, ayrıca, Habur sınır kapısında gerekli düzenlemelerin yapılması ve fiziki alt yapının iyileştirilmesi ve kapasitesinin artırılması konusunda da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile yoğun temas halinde olduklarını kaydetti.