-HAKKARİLİ ÇOCUKLAR ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE İSTANBUL (A.A) - 21.10.2010 - Hakkarili çocuklardan oluşan Anadolu Spor Akademisi futbol takımı, katılacakları ''U-11 Tour Holland Cup'' turnuvası için Hollanda'ya gitti. Anadolu Spor Akademisi Genel Koordinatörü Özcan Şimşek tarafından yaklaşık 2 yıl önce Hakkari'de hayatta geçirilen ''Taş Atma Gol At'' projesi kapsamında, kent merkezi ve ilçelerde yaşayan öğrencilerden oluşturulan futbol takımı, 21-24 Mayıs tarihleri arasında Almanya'da yapılan turnuvada elde ettiği Avrupa ikinciliğinin ardından, bu ayın son haftasında Hollanda'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonasına katılacak. Anadolu Spor Akademisi futbol takımı oyuncuları, bu sabah Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Hollanda'ya hareket etti.