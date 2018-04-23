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Hakkarili çocuklar helikoptere bindi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ  Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk ve ortaokul öğrencilerini kışlada misafir etti

23 Nisan 2018 22:08

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ  Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk ve ortaokul öğrencilerini kışlada misafir etti. Değişik okullardan 70  öğrenci, 2 kilometre yürüyerek gittikleri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı\'nda şehitliği ziyaret edip, helikoptere binmenin heyecanı yaşadı.
Öğrencilere yönelik düzenlenen etkinliğe, Vali Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk, Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, öğrenciler ve öğretmenleri katıldı.
Vali Toprak, öğrencilere Mehmetçiklerin kahramanlıklarını anlattı. Toprak, \"Ziyaret etmekte olduğumuz mekan Türkiye\'nin en cesaretli en kahraman birliklerinden bir tanesidir. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, bayrağımız, bağımsız ülkemiz ve milletimiz için gözünü kırpmadan şehit veren tam bir kahraman yuvasıdır. Buranın çok değerli komutanına, düzenlemiş olduğu bu törenden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Önlerinden geçtiğiniz bu aslan parçaları lafta değil,  masa başında değil, vatanımızın en zor köşelerinde, en zor dağlarında, canlarını feda eden kardeşlerimizdir. Ben hepsinin gözlerinden öpüp tebrik ediyorum. Sizler bu görevi bizden devralıp daha da ileriye taşıyacaksınız. Vatanımız, bayrağımız, askerimiz, bu topraklar bizim olmazsa ne ailemiz kalır, ne kardeşimiz kalır, ne okulumuz kalır. Onun için elimizdeki güzelliklerin farkında olacağız onu korumak için çabalayacağız\" dedi.
HELİKOPTERE BİNDİLER
Daha sonra pilotlar kullandıkları helikopterleri öğrencilere tanıttı. Ardından öğrenciler hayatlarında ilk kez yakından görme fırsatı buldukları helikopterlere binmenin heyecanını yaşadı. Etkinlik kapsamında askerler tarafından öğrencilere drone ve İHA, ve helikopter gösterisi yapılarak, komando kolunun silah ve teçhizatları tanıtıldı. Öğrenciler Hakkari Belediyesi tarafından kurulan oyun parkında oynadı. Ardından Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç makamında kabul ettiği öğrencilere Vali Toprak ve İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ile birlikte kitap hediye ederek birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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