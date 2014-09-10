Hakkari'den havalanan uçaklar Irak yönüne gitti

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca İlçesi'nde saat 20.30 sıralarında uçak hareketliliği yaşandı. Hakkari yönünden gelen 2 uçak, Haskel Dağları, Işıklı, Çayırlı köyleri üzerinden geçerek Irak yönüne gitti.
DHA'nın haberine göre, Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde akşam saatlerinde uçak hareketliliği yaşandı.
Hakkari yönünden gelen 2 uçak, Haskel Dağları, Işıklı, Çayırlı köyleri üzerinden geçerek Irak yönüne gitti. Uçakların sesleri ilçe merkezinden de duyuldu. Uçak sesleri yaklaşık 30 dakika boyunca yoğun şekilde duyuldu.