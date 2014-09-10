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Hakkari'den havalanan uçaklar Irak yönüne gitti

Hakkari'nin Irak sınırından havalanan 2 uçak Haskel Dağları, Işıklı, Çayırlı köyleri üzerinden geçerek Irak yönüne gitti

10 Eylül 2014 01:24

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca İlçesi'nde saat 20.30 sıralarında uçak hareketliliği yaşandı. Hakkari yönünden gelen 2 uçak, Haskel Dağları, Işıklı, Çayırlı köyleri üzerinden geçerek Irak yönüne gitti.
 

DHA'nın haberine göre, Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde akşam saatlerinde uçak hareketliliği yaşandı.

Hakkari yönünden gelen 2 uçak, Haskel Dağları, Işıklı, Çayırlı köyleri üzerinden geçerek Irak yönüne gitti. Uçakların sesleri ilçe merkezinden de duyuldu. Uçak sesleri yaklaşık 30 dakika boyunca yoğun şekilde duyuldu.

 

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