-HAKKARİ'DEKİ PATLAMADA 9 ÖLÜ HAKKARİ (A.A) - 16.09.2010 - Hakkari Valisi Muammer Türker, patlamada ölü sayısının 9'a, yaralı sayısının 4'e yükseldiğini bildirdi. Aydın Erol yönetimindeki minibüsün merkeze 28 kilometre uzaklıktaki Geçitli köyü ile Durankaya beldesi arasından geçişi sırasında yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 9'a yükseldi. Hakkari Valisi Muammer Türker, 9 kişinin yaşamını yitirdiği patlamada, minibüste bulunan 15 aylık bir bebek ile 3 kişinin yaralandığını belirtti. Yaralı bebeğin hava ambulansıyla Van'a sevk edildiğini kaydeden Vali Türker, diğer yaralıların tedavisinin Hakkari Devlet Hastanesinde sürdürüldüğünü bildirdi.