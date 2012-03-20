Hakkari'deki Nevruz çatışmasında 2 polis vuruldu

20 Mart 2012 19:11
BDP’lilerin toplandığı Tırmıl Alanı’na girmek isterken polisin müdahalesiyle dağılan gruplar ara sokaklara kaçtı. Bu sırada sivil bir polis memuru grup arasında kaldı. Taş yağmuruna tutulan polis memuru, tabancayla havaya ateş açtı. Diğer ekiplerin müdahalesiyle polis memuru, grup arasından çıkartıldı.
Adana’dan Mersin’e düzenlenen banliyö tren seferleri de Mersin’deki olaylar nedeniyle durduruldu. Adana Tren İstasyonu’nda yapılan anonslarda, Mersin’de güvenlik nedeniyle Adana- Yenice- Tarsus- Mersin yönüne tren seferlerinin ikinci bir emre kadar iptal edildiği bildirildi. Mersin’e gitmek için istasyona gelenler buna tepki gösterdi.
Van’da BDP’nin düzenlediği erken nevruz, gergin başladı. Van’daki Nevruz kutlamaları da Kültür Caddesi’nde bulunan BDP çadırı önünde başladı. BDP lidere Selahattin Demirtaş’ın da yer aldığı grup, burada halaylar çekti. Grup daha sonra yürüyüşe geçti. Kültür Müdürlüğü önüne kadar gelen grup polis tarafından durduruldu. Slogan atarak nevruz alanına gitmek isteyen 30 kişilik gruba polis müdahale etti. Polisin gözyaşartıcı bomba kullanarak dağıtmaya çalıştığı grup taş atarak karşılık verdi. Göstericiler sokak aralarına dağıldı.
Nevruz kutlamalarını yapılacağı Eski Cezaevi Kavşağı’nda da aralarında özel hareket polislerini de bulunduğu geniş bir güvenlik önlemi aldı. Nevruz alınına gitmek isteyenlere polis izin vermeyince gerginlik çıktı. İlçenin hemen her noktasında toplanan 100-150 kişilik gruplar, ateşler yakıp, slogan atarken, polis göstericileri gözyaşartıcı bomba ve tazikli su kullanarak dağıtmaya çalıştı.
İçişleri Bakanlığı’nın nevruzun 21 Mart tarihinde kutlanmasını isteyen genelgesine rağmen BDP’nin bugün Batman ve Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde düzenlediği kutlamalarda olaylar çıktı. Göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede Batman’ın bazı sokakları ile Cizre savaş alanına döndü.
Batman’da valiliğin dün nevruz kutlamasına izin verilmeyeceğini açıklamasına rağmen bu sabah saatlerinden itibaren BDP’nin kutlama yapacağını açıkladığı şehirlerarası otogar yakınındaki boş alanda, polis sıkı güvenlik önlemleri aldı. Bir kaç noktadan gelip alana girmek isteyen gruplara polis müdahalede bulundu. Göstericiler de polise ses bombası, havai fişek, molotof ve taşlı saldırıda bulundu. Diyarbakır Caddesi’nde çıkan olaylarda polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.
Bu arada Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk ile BDP Diyarbakır Millekvekili Nursel Aydoğan, polis müdürleriyle görüşüp alana girmelerine izin verilmesini istedi. Ancak, polis izin verilmeyeceğini bildirmesi üzerine, milletvekilleri parti otobüsüne döndükten sonra göstericiler ile polis arasında yine arbede çıktı.
İçinde milletvekilleri ve partililerin bulunduğu BDP parti otobüsü ile arkasında bulunan kalabalık bir grup alana girmek için bekledi. Alana çıkan tüm cadde ve sokaklarda önlem alan polis ile alana girmek isteyen göstericiler arasında sık sık karşılıklı arbede çıktı.
Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde İdil Yolu üzerinde bulunan BDP ilçe parti binası önünde bulunan boş alanda, izin verilmemesine rağmen nevruz kutlaması için yaklaşık 5 bin kişi toplandı. Daha sonra yöresel kıyafetler giyen kalabalık, davul zurna eşliğinde halay çekmeye başladı.
Sıkı güvenlik önlemi alan polis kutlama alanına gelerek önce, kutlamaların yasadışı olduğu uyarısında bulundu. Göstericilerin uyarıya aldırış etmemesi üzerine polis, kalabalığı dağıtmak için tazyikli su ve gaz bombası ile müdahalede bulundu. Göstericiler Cudi ve Nur mahalelerine kaçtı. Sokaklarda göstericilerin, güvenlik güçlerine ses bombası, molotof kokteyli ve havai fişekle saldırması ortalığı savaş alanına çevirdi.
Polis müdahale sırasında attığı gaz bombalarıdan BDP ilçe binası yakınında bulunan Menderes İlköğretim Okulu’ndaki öğrencileri olumsuz etkiledi. Kapı ve pencereleri kapatan öğrenciler içeride mahsur kaldı. Yoğun gaz nedeniyle dışarı çıkamayan öğrenciler, dışarda gösterilerle polisin çatışmasını pencereden izledi. Güvenlik güçleri ile göstericiler arasındaki çatışmalar, ara sokaklarda saatlerce sürdü.
Bu arada, Nevruz’un yarın kutlanacağı Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nde dün akşam meydanda davul zurna eşliğinde halaylar çekildi. Polis, muhtemel olayların çıkmaması için halay çekilen bölgede önlem aldı.
Şırnak’ın İdil İlçesi de güne gergin başladı. Bugün nevruz kutlaması yapılacağı alanın çevresinde polis sabah saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemleri aldı. Bir süre sonra yaklaşık 5 bin kişi kutlama yapmak için alana geldi. Polis, gelenlere müdahalede bulunmayıp, alanın çevresinden ayrıldı. Polisin ayrılmasında sonra alanda nevruz kutlamaları yapıldı.
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