Hakkari'deki Nevruz çatışmasında 2 polis vuruldu

T24 - Mersin, Batman, Şırnak, Van ve Hakkari'de düzenlenen erken nevruz kutlamaları gergin başladı. Beş ilde de olaylar çıktı, göstericiler polisle çatıştı, Yüksekova'da 2 polisin uzun namlulu silahlarla vurulduğu iddia edildi. Van'da Nevruz alanının yakınında patlayıcı madde bulundu. Bombanın uzaktan kumandalı, zaman ayarlı ve parça tesirli olduğu belirlendi.

Batman' daki olaylarda ise Ahmet Türk, seçim otobüsünün içine gelen gaz bombasından etkilenip olay yerindeki polis aracıyla hastaneye kaldırıldı. Türk'ün çıkan olaylar sırasında, polis tarafından yumruklandığı iddia edildi.

Polise ateş açıldı: 2 yaralı Yüksekova Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren, grup içerisinden polise ateş açıldığını söyledi. Özeren, olayda panzer sürücüsü ile bir polis memurunun yaralandığını ifade etti. Yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaymakam Özeren, ''Polise uzun namlulu silahla ateş açan kişi özel harekat timlerinin karşılık vermesi üzerine yaralanarak mahalle arasına kaçmış. Uzun namlulu silahlı saldırganın yakalanması için kaçtığı bölgeye hava destekli operasyon başlatıldı'' dedi. Mersin bomba paniği Mersin’de valilik tarafından bugün yapılması için önce izin verilen, ancak İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edilen nevruz kutlamasını gerçekleştirmek isteyen BDP destekli grupların miting alanına gitmelerine, polis izin vermeyince olaylar çıktı. Mersin’in Akdeniz ilçesinde BDP binası önünde toplanan bir grup, miting alanına gitmek için harekete geçti. Göstericilerin yürüyüşte ısrar etmesi üzerine polis ekipleri gruba müdahale etti. Göstericiler, polisin üzerine havai fişek ve maytap atınca ortam bir anda karıştı. Polis ekipleri, tazyikli su ve gaz bombasıyla gruba müdahale etti. Göstericiler ara sokaklara kaçtı. Göstericilerle polis arasında zaman zaman kovalamaca yaşandı. Öte yandan, bir sokaktan polislerin üzerine el yapımı bomba atıldı. Ancak bomba boş alana düşerek patladı. Bugün kepenklerin kapalı olduğu Şevket Sümer Mahallesi’nde Siteler Polis Merkezi’ne 100 metre uzaklıktaki BDP Akdeniz İlçe binası önünde toplanan yaklaşık 300 kişi, Tırmıl Miting Alanı’na gitmek için harekete geçti. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polis, yasal kutlamalar için yarına izin verildiğini, bugün kutlama yapılamayacağını belirterek dağılmalarını istedi. Kadın ve çocukların da bulunduğu grupta yer alan BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, polis yetkilileriyle görüşüp, "Vali bey ile görüşünceye kadar herhangi bir müdahale olmasın" isteğinde bulundu. BDP'li Önder: İstanbul'daki zalimlik bir cana mal oldu Mersin’de BDP destekli izinsiz nevruz kutlamasına katılan BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, halkın kendi bayramını kutlamak istediğini belirterek şunları söyledi: "Vali telefonlara çıkmıyor, bir halk bayramını kutlamak istiyor. Bunların bütün derdi, bütün yıldırmalarla, zindana atmalarla ’biz bu halkı sindirdik’ diyecekler. Bu yalanı işliyorlardı, bu halk bu yalanı 1 milyon kişi ile meydana çıkarak başlarına çaldı. Senin ne haddine bir halkın bayramını tayin etmek. İran halkı nevruzu 15 gün kutluyor, Irak’ta 6 gün kutlanıyor. ’Bu halkın bayramı ne zaman kutlayacağına biz karar veririz’ dediler ama bu halk bu durum başlarına çaldı. Hala ders almamışlar dün bu zalimlik İstanbul’da bir cana mal oldu. Bugün burada ilkokul çocuğuna gözümün önünde gaz atıyorlar, bomba atıyorlar. Bir tanesi gözümüzün önünde yaralandı. Bu iş barış ortamının hükümet eliyle dinamitlenmesidir. Gaz yemeyen kalmadı Botaş’ı geçtik." Ertuğrul Kürkçü ise, 21 Mart’ın tatil edilmesi gerektiğini ancak bunun bile yapılmadığını kaydetti. Ancak bu sırada göstericiler, polisin üzerine havai fişek ve maytap atınca ortam bir anda karıştı. Panzer destekli polis, tazyiksi su ve gaz bombası atarak gruba müdahale etti. Göstericiler ara sokaklara girerek kaçtı. Bu sırada sokaklarda göstericilerle polis arasında kovalamacalar yaşandı. Bir sokaktan polislerin üzerine 1 el yapımı bomba atıldı ancak bomba boş alana düşerek patladı. BDP’li milletvekilleri oturma eylemine başladı BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü ve Akdeniz İlçe Belediye Başkanı BDP’li Fazıl Türk, Tırmıl Alanı’na gelerek oturma eylemine başladı. Milletvekili Kürkçü, halkın barış gününü bugün kutlamayı tercih ettiğini söyledi. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi bahane edilerek kutlamalara izin verilmediğini belirten Kürkçü, "Aynı kutlama bugün Osmaniye’de yapılıyor ve hiç bir müdahale yok. Bu çelişki değil mi? Polis, orantısız güç kullanıyor. Hepimiz gazdan etkilendik" dedi.



Göstericlerin arasında kalan polis havaya ateş açtı



BDP’lilerin toplandığı Tırmıl Alanı’na girmek isterken polisin müdahalesiyle dağılan gruplar ara sokaklara kaçtı. Bu sırada sivil bir polis memuru grup arasında kaldı. Taş yağmuruna tutulan polis memuru, tabancayla havaya ateş açtı. Diğer ekiplerin müdahalesiyle polis memuru, grup arasından çıkartıldı.



Tren seferleri durduruldu



Adana’dan Mersin’e düzenlenen banliyö tren seferleri de Mersin’deki olaylar nedeniyle durduruldu. Adana Tren İstasyonu’nda yapılan anonslarda, Mersin’de güvenlik nedeniyle Adana- Yenice- Tarsus- Mersin yönüne tren seferlerinin ikinci bir emre kadar iptal edildiği bildirildi. Mersin’e gitmek için istasyona gelenler buna tepki gösterdi.



Van'da yürüyüşe geçenlere polis müdahalesi

Van’da BDP’nin düzenlediği erken nevruz, gergin başladı. Van’daki Nevruz kutlamaları da Kültür Caddesi’nde bulunan BDP çadırı önünde başladı. BDP lidere Selahattin Demirtaş’ın da yer aldığı grup, burada halaylar çekti. Grup daha sonra yürüyüşe geçti. Kültür Müdürlüğü önüne kadar gelen grup polis tarafından durduruldu. Slogan atarak nevruz alanına gitmek isteyen 30 kişilik gruba polis müdahale etti. Polisin gözyaşartıcı bomba kullanarak dağıtmaya çalıştığı grup taş atarak karşılık verdi. Göstericiler sokak aralarına dağıldı.

Nevruz kutlamalarını yapılacağı Eski Cezaevi Kavşağı’nda da aralarında özel hareket polislerini de bulunduğu geniş bir güvenlik önlemi aldı. Nevruz alınına gitmek isteyenlere polis izin vermeyince gerginlik çıktı. İlçenin hemen her noktasında toplanan 100-150 kişilik gruplar, ateşler yakıp, slogan atarken, polis göstericileri gözyaşartıcı bomba ve tazikli su kullanarak dağıtmaya çalıştı.

Batman ve Cizre'de nevruz kutlamalarında olay çıktı

İçişleri Bakanlığı’nın nevruzun 21 Mart tarihinde kutlanmasını isteyen genelgesine rağmen BDP’nin bugün Batman ve Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde düzenlediği kutlamalarda olaylar çıktı. Göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede Batman’ın bazı sokakları ile Cizre savaş alanına döndü.

Batman’da valiliğin dün nevruz kutlamasına izin verilmeyeceğini açıklamasına rağmen bu sabah saatlerinden itibaren BDP’nin kutlama yapacağını açıkladığı şehirlerarası otogar yakınındaki boş alanda, polis sıkı güvenlik önlemleri aldı. Bir kaç noktadan gelip alana girmek isteyen gruplara polis müdahalede bulundu. Göstericiler de polise ses bombası, havai fişek, molotof ve taşlı saldırıda bulundu. Diyarbakır Caddesi’nde çıkan olaylarda polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

Bu arada Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk ile BDP Diyarbakır Millekvekili Nursel Aydoğan, polis müdürleriyle görüşüp alana girmelerine izin verilmesini istedi. Ancak, polis izin verilmeyeceğini bildirmesi üzerine, milletvekilleri parti otobüsüne döndükten sonra göstericiler ile polis arasında yine arbede çıktı.

İçinde milletvekilleri ve partililerin bulunduğu BDP parti otobüsü ile arkasında bulunan kalabalık bir grup alana girmek için bekledi. Alana çıkan tüm cadde ve sokaklarda önlem alan polis ile alana girmek isteyen göstericiler arasında sık sık karşılıklı arbede çıktı.



Cizre polis müdahalesi



Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde İdil Yolu üzerinde bulunan BDP ilçe parti binası önünde bulunan boş alanda, izin verilmemesine rağmen nevruz kutlaması için yaklaşık 5 bin kişi toplandı. Daha sonra yöresel kıyafetler giyen kalabalık, davul zurna eşliğinde halay çekmeye başladı.

Sıkı güvenlik önlemi alan polis kutlama alanına gelerek önce, kutlamaların yasadışı olduğu uyarısında bulundu. Göstericilerin uyarıya aldırış etmemesi üzerine polis, kalabalığı dağıtmak için tazyikli su ve gaz bombası ile müdahalede bulundu. Göstericiler Cudi ve Nur mahalelerine kaçtı. Sokaklarda göstericilerin, güvenlik güçlerine ses bombası, molotof kokteyli ve havai fişekle saldırması ortalığı savaş alanına çevirdi.

Polis müdahale sırasında attığı gaz bombalarıdan BDP ilçe binası yakınında bulunan Menderes İlköğretim Okulu’ndaki öğrencileri olumsuz etkiledi. Kapı ve pencereleri kapatan öğrenciler içeride mahsur kaldı. Yoğun gaz nedeniyle dışarı çıkamayan öğrenciler, dışarda gösterilerle polisin çatışmasını pencereden izledi. Güvenlik güçleri ile göstericiler arasındaki çatışmalar, ara sokaklarda saatlerce sürdü.

Bu arada, Nevruz’un yarın kutlanacağı Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nde dün akşam meydanda davul zurna eşliğinde halaylar çekildi. Polis, muhtemel olayların çıkmaması için halay çekilen bölgede önlem aldı.



İdil'de polis müdahale etmedi



Şırnak’ın İdil İlçesi de güne gergin başladı. Bugün nevruz kutlaması yapılacağı alanın çevresinde polis sabah saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemleri aldı. Bir süre sonra yaklaşık 5 bin kişi kutlama yapmak için alana geldi. Polis, gelenlere müdahalede bulunmayıp, alanın çevresinden ayrıldı. Polisin ayrılmasında sonra alanda nevruz kutlamaları yapıldı.