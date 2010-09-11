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HAKKARİ'DEKİ İZİNSİZ GÖSTERİ  HAKKARİ (A.A)

11 Eylül 2010 02:45

-HAKKARİ'DEKİ İZİNSİZ GÖSTERİ  HAKKARİ (A.A) - 10.09.2010 - Hakkari'de izinsiz gösteri yapan grubun taşladığı zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 3 polis memuru yaralandı. Hakkari'de 9 teröristin etkisiz hale getirilmesi nedeniyle iki gündür devam eden izinsiz gösterilere müdahale eden zırhlı polis aracı, Keklikpınar Mahallesi'nde taşlı saldırıya uğradı. Direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi nedeniyle devrilen araçta mahsur kalan polisler, olay yerine gelen Çevik Kuvvet ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.  Polislerin araçtan çıkarılması sırasında taşlı saldırının yoğun şekilde devam etmesi nedeniyle havaya uyarı ateşi açıldı. Hastaneye kaldırılan polis memurlarının sağlık durumunu iyi olduğu bildirildi.  Öte yandan Gazi Mahallesi'nde devam eden olaylarda, Kız Teknik Meslek Lisesi öğrenci pansiyonuna molotofkokteyli atıldı. Pansiyonda çıkan yangına ilk müdahaleyi polisler yaptı. 

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