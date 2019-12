-Hakkari'deki hain saldırıya protestolar ANKARA (A.A) - 21.10.2011 - Hakkari'deki hain saldırı, yurdun çeşitli yerlerinde düzenlenen gösterilerle protesto edildi. İstanbul Sultanahmet'te toplanan taksiciler, üzerinde şehit askerlerin resimlerinin bulunduğu karanfilleri turistlere dağıttı. Çeşitli taksi örgütlerine mensup bir grup taksici, ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'' ve ''Öldürülen sadece Türk askeri değildir, insanlıktır'' yazılı dövizlerle Sultanahmet Meydanı'nda toplandı. Şehitler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okuyan grup adına açıklama yapan İstanbul Taksiciler Meclisi Başkan Vekili Orhan Demirci, Hakkari'deki saldırıyı kınayarak, saldırıda 24 askerin şehit olmasının milleti derinden üzdüğünü söyledi. Açıklamanın ardından tramvay yolunda yürüyen taksiciler, üzerinde, Hakkari'deki hain saldırıda şehit olan askerlerin resimlerinin bulunduğu kırmızı beyaz karanfilleri turistlere dağıttı. -Sivil toplum kuruluşlarından tepkiler- Atatürkçü Düşünce Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, hain saldırı kınanarak, ''Bugün yapılması gereken şey, Meclis çatısı altında bulunan tüm siyasi partilerin acilen bir araya gelip, sorunun çözümü için ortak karar almaları ve uygulamaya koymalarıdır'' denildi. Halk Sağlığı Uzmanları Derneğinden yapılan açıklamada da toplumsal barışın ne kadar önemli olduğunun iyi bilindiği vurgulanarak, ''Yıllardır toplumsal barış ve güvenlik olmadan sağlıklı olunamayacağını, insanın mutlu olamayacağını söyleriz. Terör ve şiddet sorununun çözümü için el ele verme ve yapılması gerekenleri sağduyu içinde düşünüp gerçekleştirme zamanı çoktan gelmiştir'' ifadesi kullanıldı. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneğinden yapılan açıklamada ise gerçekleşen saldırının, bardağı taşıran son damla niteliğini taşıdığı belirtildi. Açıklamada, ''Artık sözün bittiği yerdeyiz. PKK'nın aldığı her can, milletin yüreğinden kopan bir parça gibidir'' denildi. Eşitlik ve Demokrasi Partisi Genel Başkanı Ferdan Ergut da saldırıyı kınayarak, kanlı sürece sessiz kalmanın, ona taammüden ortak olmak anlamına geleceğini kaydetti. -Yerel ve bölgesel radyo çalışanları, saldırıyı protesto etti İstanbul'da yayın yapan yerel ve bölgesel 40 radyonun çalışanları, Hakkari'deki hain saldırıyı protesto etti. Taksim'deki Best FM binasında toplanan radyocular, terör örgütü aleyhine slogan attı. Burada grup adına açıklama yapan Uğur Bozdağ, ''İki gündür devam eden radyocular dayanışması, ulusal yayın yapan Best FM önünde devam etmektedir. Bu acı bir günlük değildir. Amacımız, hassasiyetimizi devam ettirmek. Ulusumuzun başı sağ olsun. Artık hükümet ve muhalefetin ortak noktada birleşip adım atma zamanıdır'' diye konuştu. Gruptakiler, açıklamanın ardından dağıldı. -Beypazarı- Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Hakkari'deki hain saldırıyı protesto amacıyla yürüyüş düzenlendi. Beypazarı Ülkü Ocakları Başkanı Mahmut Akdoğan başkanlığındaki kalabalık grup, ellerinde Türk bayrakları ile terör örgütü aleyhine sloganlar atarak yürüdü. Meydanda toplanan grup, şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşını okudu. Akdoğan tarafından okunan basın açıklamasında, hain saldırının şiddet ve nefretle kınandığı belirtildi. Grup, daha sonra MHP ilçe başkanlığı önüne kadar yürüdü.